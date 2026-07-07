Pasaulinis tyrimas: Lietuva – tarp geriausią interneto ryšį turinčių pasaulio šalių

Jau antrus metus iš eilės indekse buvo vertinamos 97 šalys pagal kibernetinį saugumą, interneto kokybę, kainą ir laisvę. Kartu jie apima įvairius išsamius rodiklius, padedančius įvertinti interneto veikimą.
Kokią vietą užima Lietuva?
Šiemet Lietuva reitinge pakilo net šešiomis pozicijomis iš 8-os į 2-ą vietą ir užsitikrino vietą pasaulinio reitingo viršūnėje. Toks šuolis atspindi stiprius rezultatus visose vertintose srityse ir įtvirtina Lietuvą tarp geriausią interneto ryšį turinčių pasaulio valstybių.
Lietuva išsiskiria itin subalansuotais rezultatais: pagal kibernetinį saugumą ji užima 2-ą vietą pasaulyje, pagal interneto kokybę – 10-ą, o pagal laisvę internete – 13-ą. Kaina yra silpniausias jos kriterijus (32 vieta), tačiau ir šiuo atveju 1 GB mobiliųjų duomenų yra vienas pigesnių variantų lyginant su daugeliu kitų šalių.
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„Lietuvos pakilimas į antrą vietą pasaulyje atspindi stiprius rezultatus visose vertintose srityse. Būtent toks visapusiškas pranašumas išskiria lyderes iš šalių, kurios aukštus įvertinimus gauna tik pagal vieną rodiklį“, – teigia „Saily“ generalinis direktorius Vykintas Maknickas.
Pirmaujančios šalys
Europa dominuoja pasaulinių reitingų viršūnėje. Trylika iš penkiolikos geriausią interneto ryšį turinčių pasaulio šalių yra Europoje, o pirmasis trejetukas – Estija, Lietuva ir Danija – iliustruoja, kaip atrodo visapusiškai išvystyta ir aukštus rezultatus atitinkanti interneto aplinka.
Likusios penkioliktuko šalys taip pat dažniausiai priklauso Vakarų ir Šiaurės Europai – tarp jų Prancūzija, Nyderlandai, Austrija, Liuksemburgas, Suomija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė.
Didžiausia staigmena geriausių penkioliktuke tapo Moldova. Per metus ji pakilo daugiau pozicijų nei bet kuri kita tyrime vertinta šalis – iš vietos už pirmojo šešiasdešimtuko ribų šoktelėjo į aštuntą vietą pasaulyje. Tokį proveržį daugiausia lėmė reikšmingai išaugusi laisvė internete.
Penkioliktuką užbaigia Čilė – vienintelė į šį lygį patekusi Lotynų Amerikos šalis, kurios rezultatai beveik prilygsta Europos standartams. Nuo kitų regiono valstybių ją skiria nemažas atotrūkis. Čilė gali būti pavyzdžiu, į kurį galėtų lygiuotis kitos Lotynų Amerikos šalys.
Keliaujant labai svarbu neprarasti ryšio
„Kai užsienyje nutinka kas nors netikėto, pavyzdžiui, praleidžiate skrydį ar prireikia medicininės pagalbos, pirmiausia griebiatės telefono. Todėl žinojimas, kad jis iš tiesų veiks, yra vienas svarbiausių dalykų kelionėje“, – sako V. Maknickas.
Keliautojams V. Maknickas pateikia keletą praktinių patarimų, kaip užtikrinti sklandžią kelionę ir saugų interneto ryšį.
- Būkite atsargūs naudodamiesi viešaisiais „Wi-Fi“ tinklais. Prisijunkite prie viešbučio ar oro uosto „Wi-Fi“ tinklo, užpildykite laukelius prisijungimo puslapyje, o tada, jei turite, įjunkite VPN. Jei „Wi-Fi“ puslapis prašo ką nors įdiegti, atsisakykite.
- Atlikdami veiksmus, kuriems reikalinga konfidenciali informacija, naudokite mobiliuosius duomenis. Jei norite prisijungti prie savo banko sąskaitos, geriau naudokite mobiliojo ryšio duomenis – taip sumažėja rizika, kad kas nors stebės jūsų veiklą internete.
- Apsvarstykite galimybę naudoti eSIM. Dažnai eSIM duomenų planas būna pigesnis nei tarptinklinis ryšys. Įsigykite duomenų planus iš oficialių operatorių arba gerai žinomų paslaugų tiekėjų ir saugokitės sukčių, siūlančių neegzistuojančias paslaugas.
- Pasirūpinkite prieiga prie svarbiausio turinio neprisijungus. Jei keliaujate į vietovę, kur interneto ryšys gali būti prastas, dar būdami prisijungę prie „Wi-Fi“ atsisiųskite žemėlapius ir grojaraščius, įjunkite duomenų taupymo režimą ir pristabdykite nuotraukų bei vaizdo įrašų atsarginių kopijų kūrimą naudojant mobiliuosius duomenis.
- Pasidomėkite, kas gali būti blokuojama. Prieš išvykdami įsitikinkite, kad turite visas reikalingas programėles ir prieigą prie jų.
Metodika
Interneto ryšio indeksas vertina šalių internetą pagal keturis vienodą vertę turinčius kriterijus: kibernetinį saugumą, interneto kokybę, kainą ir laisvę.
Metodika sukurta siekiant kuo tiksliau atspindėti realią keliautojų patirtį – naudojant nuoseklią sistemą buvo atrinkti aktualiausi rodikliai ir patikimi duomenų šaltiniai, apimantys daugelį pasaulio šalių. Rengiant indeksą remtasi pripažintais duomenų šaltiniais, įskaitant Pasaulinį kibernetinio saugumo indeksą ir GSMA mobiliojo interneto ryšio indeksą. Visą metodiką galima rasti čia.