Tęsiantis DI bumui, „Samsung“ ketvirčio pelnas turėtų išaugti daugiau nei 1800 procentų

Remiantis preliminariais skaičiavimais, Pietų Korėjos technologijų milžinė prognozuoja, kad konsoliduotasis balandžio–birželio ketvirčio veiklos pelnas sieks 89,4 trilijono vonų (58 mlrd. JAV dolerių). Toks rodiklis reikštų, kad „Samsung“ jau trečią ketvirtį iš eilės pasieks rekordinį veiklos pelną, kuris viršytų visą 2025 metų veiklos pelną – 43,6 trilijono vonų.
Sparčiai auganti pažangių atminties lustų, naudojamų dirbtinio intelekto duomenų centruose ir kitoje kompiuterinėje infrastruktūroje, paklausa buvo naudinga bendrovei „Samsung“, kuri yra iš didžiausių puslaidininkių gamintojų pasaulyje. Be to, prognozuojamas pelnas yra 6,2 proc. didesnis nei vidutinė rinkos prognozė, kurią sudarė Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“.
Kilus pajamų augimo bangai, Pietų Korėjoje imta diskutuoti, kaip turėtų būti paskirstoma iš puslaidininkių gamybos augimo, kurį skatina dirbtinis intelektas, gaunama nauda. Šių metų pradžioje bendrovės „Samsung“ profesinės sąjungos nariai pritarė susitarimui dėl darbo užmokesčio, pagal kurį itin pelningai veikiančio bendrovės mikroschemų padalinio darbuotojams numatoma skirti dideles metines premijas.
Bendrovės „Samsung“ ketvirčio rodikliai yra preliminarūs skaičiai. Tikimasi, kad išsamius pelno rezultatus bendrovė paskelbs vėliau šį mėnesį.
IT verslasSamsungketvirčio apžvalga
Rodyti daugiau žymių