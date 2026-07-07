Ukraina viešai pademonstravo savo ilgai slėptas pakrančių gynybos sistemas

Praėjusią savaitę lankydamiesi Ukrainos Odesos srityje prezidento Volodymyro Zelenskio kariškiai pademonstravo visą šalies pakrantėje dislokuotų priešlaivinių ginklų arsenalą, įskaitant šalyje pagamintą raketų sistemą „Neptun“, Norvegijos „Naval Strike Missile“, Švedijos „RBS-15“ ir – pirmą kartą viešai – pakrantės bateriją „Harpoon“, kurią Ukraina gavo iš Jungtinių Valstijų ir Danijos dar 2022 m.
Ukrainos karinio jūrų laivyno vadovybė atskirai patvirtino agentūrai „Interfax-Ukraine“, kad vizito metu vyko informacinis susitikimas apie karinio jūrų laivyno smogiamuosius pajėgumus, kurio metu, vykstant koordinaciniam susitikimui dėl saugumo pietiniame regione, buvo nurodytos raketų sistemos „Neptun“ ir „Harpoon“, taip pat naujos kartos bepiločių sistemos ir torpedos.
„Harpoon“ iš tiesų kovoja Ukrainos pusėje jau nuo pat šio ginklo atvykimo, o Pentagono pareigūnai teigė, kad ši sistema padėjo nuskandinti bent du Rusijos laivus Juodojoje jūroje, tačiau Ukrainos karinis jūrų laivynas sąmoningai slėpė jos tikslų išvaizdą – daugelį metų oficialiuose vaizdo įrašuose užtušuodavo arba visai neparodydavo paleidimo įrenginio – net ir tada, kai pati raketa tapo viena iš svarbiausių ginklų sistemų, kurias Kyjivas gavo karo pradžioje.
Susiję straipsniai
Šios savaitės pademonstravimas pagaliau atskleidė konkrečią konfigūraciją, kurią naudoja Ukraina: paleidimo įrenginys, sumontuotas ant krovininio sunkvežimio važiuoklės, gabenantis keturis raketų konteinerius – tai modifikuota laivams skirtos sistemos versija. Pati raketa, pagaminta „Boeing“ kompanijos, yra dešimtmečių senumo konstrukcijos, kuri buvo ne kartą modernizuota. Ji skrenda arti vandens paviršiaus, naudodama aktyvųjį radarinį nusitaikymą, kad pataikytų į laivus iš atstumų, kurie daugumos versijų atveju svyruoja nuo 70 iki 130 jūrmylių (130–240 kilometrų), priklausomai nuo konkretaus naudojamo varianto.
Šalia buvo matyti ir vietos gamybos raketa „Neptun“, kuri iki šiol yra Ukrainos pagrindinis priešlaivinis ginklas, ir būtent šiai sistemai priskiriamas 2022 m. balandžio Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmano – kreiserio „Moskva“ – nuskandinimas. Ši ataka privertė Rusiją dar kelerius metus likusius pagrindinius paviršinius karo laivus laikyti toliau nuo Ukrainos krantų.
„Neptun“ priešlaivinis variantas, kurį Kyjivo projektavimo biuras „Luč“ sukūrė remdamasis sovietinės eros raketa „Kh-35“ ir iš esmės patobulino jos nuotolį, taikymosi sistemas bei elektroniką, gabena maždaug 150 kilogramų kovinę galvutę ir gali pasiekti beveik 300 kilometrų maksimalų nuotolį, o naujesnis sausumos puolimui skirtas variantas, vadinamas „Long Neptune“, kurį V. Zelenskis pristatė 2025 m. pabaigoje paskelbtame vaizdo įraše, šį nuotolį padidina iki maždaug 1000 kilometrų, kas leidžia smogti giliai į Rusijos teritoriją.
Norvegijos jūrų smogiamoji raketa, parodyta šalia Ukrainos ir JAV sistemų, yra modernesnės konstrukcijos ir sukurta specialiai taip, kad priešas ją sunkiai aptiktų radaru. Raketa gabena 120 kilogramų prasiskverbiančiąją kovinę galvutę ir priklausomai nuo versijos, gali nuskristi 200–300 kilometrų atstumą, skrieti greičiu iki maždaug 1100 kilometrų per valandą ir skristi link tikslo naudodama GPS, inercinės navigacijos ir reljefo palyginimo sistemų derinį, kuris lygina skrydžio metu fiksuojamą reljefą su iš anksto įkeltu žemėlapiu, o galutiniame artėjimo etape persijungia į pasyvų infraraudonųjų spindulių ieškiklį, kuris gali automatiškai atpažinti tikslą neišskirdamas jokio signalo, kurį priešas galėtų aptikti ir užblokuoti. Diskusijos dėl Norvegijos karinių jūrų smogiamųjų raketų tiekimo Ukrainai vyko nuo 2023 m., tačiau šios savaitės viešas pristatymas tapo pirmuoju patvirtinimu, kad sistema iš tiesų atsidūrė Ukrainos rankose, o ne liko tik spekuliacijų tema.
Švedijos „RBS-15“, oficialiai pavadinta „Gungir“ pagal mitologinę skandinavų-germanų dievo Odino ietį, užbaigia pademonstruotą eksponuojamą ginklų arsenalą ir turi savo patvirtintą kovinį įrašą tarnaudama Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. 2026 m. balandį Ukrainos karinis jūrų laivynas panaudojo „RBS-15“, kad sunaikintų „Sivaš“ gręžimo platformą – Rusijos kontroliuojamą įrenginį Juodojoje jūroje, kurį Maskvos pajėgos naudojo oro erdvės stebėjimui, elektroniniam karui ir kaip laikiną oro gynybos poziciją.
Ši raketa gabena sunkesnę – maždaug 200 kilogramų svorio pusiau šarvamušę, didelės sprogstamosios galios skeveldrinę – galvutę nei „Naval Strike Missile“, pasiekia panašų 200–300 kilometrų nuotolį esant panašiam greičiui, tačiau galutinėje fazėje naudoja aktyvųjį radarinį ieškiklį, o ne infraraudonųjų spindulių navigaciją, todėl ji turi papildomą gebėjimą nukreipti smūgį į priešo trukdžių šaltinį, jei taikinys bando elektroniniu būdu apakinti raketą.
Visų keturių sistemų parodymas kartu siunčia žinią, kuri gerokai pranoksta paprastą karinio inventoriaus atskleidimą – nes tai parodo, kad Ukraina sukūrė tikrai daugiasluoksnį pakrančių gynybos tinklą, pagrįstą keturių skirtingų šalių raketų technologijomis, kurių kiekviena pasižymi savitais pranašumais šaudymo nuotolio, kovinės galvutės konstrukcijos ir nukreipimo sistemų atžvilgiu, o tai apsunkina bet kokią pavienę Rusijos atsakomąją priemonę. Rusijos karo laivas ar gręžimo platforma, esanti priešais Ukrainos Juodosios jūros pakrantę, dabar turi atsižvelgti į Ukrainos pagamintą raketą, kuri jau nuskandino jos laivyno flagmaną, į amerikietišką ginklą, kurio tiksli paleidimo konfigūracija ketverius metus buvo laikoma paslaptyje, ir į du atskirus Vakarų Europos modelius, kuriuose naudojamos skirtingos galutinio nukreipimo strategijos – šis derinys jau privertė Rusijos antvandeninio laivyno laivus laikytis atsargesnių ir labiau nutolusių veikimo modelių nei tie, kuriuos jie taikė karo pradžios mėnesiais, rašo „Defence Blog“.
karybapakrančių apsaugagynyba
Rodyti daugiau žymių