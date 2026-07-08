„Apple“ pralaimėjo ieškinį prieš ES

„Apple“ buvo apskundusi ES sprendimą taikyti griežtesnes taisykles jos operacinei sistemai „iOS“ ir mobiliųjų programėlių platformai „App Store“.
„Bendrasis Teismas atmeta visus „Apple“ pareikštus ieškinius. Jis patvirtina „Apple“ priskyrimą prie prieigos valdytojų „App Store“ ir „iOS“ atžvilgiu“, – teigiama trečiadienį paskelbtame Liuksemburge įsikūrusio teismo pranešime. Pagal SRA tokios įmonės kaip „Apple“ yra priskiriamos prie vadinamųjų prieigos valdytojų, o jų programėlės, laikomos „pagrindinėmis platformos paslaugomis“, ypač atidžiai tikrinamos.
SRA pateikia reikalavimų ir draudimų sąrašą didžiausioms pasaulio skaitmeninėms platformoms, kuriais siekiama jas kontroliuoti ir taip sukurti atvirą internetinę erdvę.
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Bendrovė „Apple“ buvo viena iš aršiausių šio įstatymo kritikių ir praėjusiais metais ragino ES jį panaikinti. Po teismo sprendimo JAV bendrovė gynė savo poziciją. „Esame tvirtai įsitikinę, kad SRA įgaliojimai peržengia teisėtumo ir proporcingumo ribas, keldami grėsmę mūsų per dešimtmečius sukurtoms privatumo ir saugumo apsaugos priemonėms bei palikdami mūsų naudotojus pažeidžiamus naujų pavojų akivaizdoje, – tikino bendrovė. – Mes ir toliau ginsime inovacijas bei privatumą, kurio nusipelno mūsų klientai Europoje“.
„Apple“ taip pat buvo pateikusi ieškinį ES dėl žinučių programėlės „iMessage“, tačiau teismas nusprendė, kad su „iMessage“ susiję bendrovės teisiniai veiksmai nenagrinėtini.
ES vertino, ar „iMessage“ taip pat turėtų būti taikomi SRA reikalavimai, tačiau galiausiai Briuselis nusprendė šiai žinučių siuntimo programėlei papildomų taisyklių netaikyti.
„Nė viena iš SRA nustatytų prievolių netaikoma „iMessage“, nes ši paslauga nebuvo priskirta prie prieigos valdytojų“, – teigė teismas.
BEUC sprendimus vadina geromis naujienomis
Kita „Apple“ iškelta byla yra susijusi su sąveikumu pagal SRA, įpareigojantį bendroves užtikrinti savo produktų prieinamumą konkurentams. Tas pats ES teismas Liuksemburge sprendimo dėl sąveikumo dar nepriėmė.
Šios dienos sprendimas yra dar viena pergalė ES skaitmeninę rinką prižiūrinčiai Europos Komisijai po to, kai kiek anksčiau prieš SRA iškeltas bylas taip pat pralaimėjo platforma „TikTok“ ir JAV technologijų milžinė „Meta“. Tačiau kinų bendrovei priklausanti „TikTok“ žemesnės instancijos teismo 2024 m. sprendimą apskundė.
Europos vartotojų organizacijų asociacija (BEUC) trečiadienio sprendimu džiaugėsi. „Geros naujienos. Bet koks kitoks sprendimas būtų kėlęs grėsmę teigiamam Skaitmeninių rinkų akto poveikiui, kuriant vartotojams daugiau pasirinkimo galimybių internete“, – sakė BEUC generalinis direktorius Agustinas Reyna. Jis pridūrė, kad bendrovei „Apple“ būtų „geriau savo išteklius panaudoti siekiant visiškai ir nedelsiant laikytis įstatymo“.
ELTA primena, kad SRA buvo priimtas 2022 m. liepos 18 d., o įsigaliojo 2023 m. gegužės 2 d. Juo siekiama užtikrinti sąžiningą skaitmeninių platformų konkurenciją, nepriklausomai nuo jų dydžio, kad vartotojai turėtų daugiau galimybių rinktis, o mažosioms įmonėms atsivertų naujų galimybių, skelbiama Europos Vadovų Tarybos interneto svetainėje.