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Naujoje Valdovų rūmų parodoje – karaliaus Žygimanto Augusto asmeninė relikvija (1)

2026 m. liepos 8 d. 12:49
Gabrielė Žimantaitė
Valdovų rūmų muziejus praneša, kad šią savaitę atidarytoje parodoje lankytojai gali išvysti Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto asmeninę relikviją – Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės diptiką.
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„Valdovų rūmų muziejuje atidaryta tarptautinė paroda kviečia pamatyti išskirtinę XVI a. tapybą: įamžintas dvi Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto žmonas – Elžbietą Habsburgaitę ir Barborą Radvilaitę. Istorikų nuomone, šis kūrinys galėjo būti sukurtas Vilniuje paties valdovo užsakymu ir tapo jo asmenine relikvija“, – skelbiama Valdovų rūmų pranešime.
„Šis diptikas yra ne tik išskirtinis Renesanso meno kūrinys, bet ir labai asmeniškas Žygimanto Augusto gyvenimo liudijimas. Manome, kad jis galėjo būti sukurtas Vilniuje, o pats valdovas jį saugojo kaip relikviją, priminusią dvi pirmąsias jo žmonas. Tai suteikia šiam eksponatui ypatingą emocinę ir istorinę vertę“, – pranešime cituojamas Valdovų rūmų muziejaus generalinis direktorius Vydas Dolinskas.
Kaip pranešama, knygos formato relikvijoje saugomi dviejų anksti mirusių valdovo sutuoktinių portretai. Kairėje pusėje vaizduojama Elžbieta Habsburgaitė, o dešinėje – Barbora Radvilaitė, kurios meilės istorija su Žygimantu Augustu iki pat šių dienų yra laikoma viena romantiškiausių Lietuvos istorijoje.
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„Portretai įkomponuoti į prabangų knyginį įrišimą, aptrauktą raudonu aksomu ir puoštą kutais, kampuose – ornamentuoti aukso apkalai, šonuose įtaisytos sagtelės. Abiejose diptiko išorės pusėse, centre, yra du medalionai – paties Žygimanto Augusto profilio portretas ir jo inicialai bei valdovo titulai. Visa tai rodo, kad eksponatas buvo skirtas ne reprezentacijai, greičiausiai tai – privatus, valdovui itin brangus atminimo daiktas“, – nurodo Valdovų rūmų muziejaus atstovai.
Kaip spėjama, diptikas galėjo būti sukurtas XVI a., netrukus po Barboros Radvilaitės mirties. Muziejaus atstovai tikina, kad šiandien tai gali būti viena reikšmingiausių vertybių, susijusių su karaliaus aplinka.
Informuojama, kad diptikas atkeliavo iš Lenkijos sostinės Krokuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Čartoriskių kolekcijos.
Paroda „Žygimanto Augusto meilės simbolis. Elžbietos ir Barboros portretų diptikas“ Valdovų rūmų muziejuje vyks iki gruodžio 6 d.
IstorijaŽygimantas AugustasBarbora Radvilaitė
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