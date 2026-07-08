Paskelbė apie dar vieno rusų „Su-35“ numušimą – pranešama ir apie piloto likimą

„Šiandien kovos sąlygomis buvo numuštas labai patyręs priešo pilotas, kuris mums kėlė rimtų problemų šioje kryptyje, – teigiama pareiškime. – Ačiū visiems, kurie prisidėjo – jūs esate tiesiog geriausi protai, laukiame dar daugiau naujų idėjų ir rezultatų.“
Tai sufleruoja, kad Ukrainos pajėgos atpažino ir specialiai taikėsi į žinomą Rusijos pilotą, o ne numušė orlaivį įprasto susidūrimo metu – nors nei oro pajėgos, nei „Sonyashnyk“ nepateikė įrodymų, patvirtinančių piloto tapatybę ar ankstesnę veiklą.
Rusijos karinis komentatorius Oleksijus Zemtsovas, kuris administruoja „Telegram“ kanalą „Voevoda Veščajet“, patvirtino šį nuostolį ir nurodė, kad numuštas orlaivis buvo „Su-35“ – Rusijoje pagamintas 4,5 kartos daugiafunkcinis naikintuvas, kuris per visą plataus masto invaziją į Ukrainą buvo viena iš pagrindinių Rusijos kosminių pajėgų oro pranašumo užtikrinimo priemonių.
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O. Zemtsovo pasakojime teigiama, kad pilotas išgyveno ir sugebėjo pasiekti Rusijos kontroliuojamas pozicijas – jei ši informacija teisinga, tai reikštų, kad šis incidentas skiriasi nuo kelių ankstesnių „Su-35“ praradimų, kai, kaip pranešė Ukrainos šaltiniai, pilotas neišgyveno.
Be O. Zemtsovo kanalo, pranešama, kad ir kiti Rusijos aviacijos komentatoriai taip pat patvirtino šio lėktuvo praradimą.
Kas išlieka tikrai nepatvirtinta, tai kaip lėktuvas iš tikrųjų buvo sunaikintas. Kartu su pranešimu sklandančios nepatvirtintos žinios leidžia manyti, kad už numušimą galėjo būti atsakingas Ukrainos naikintuvas „F-16“, tačiau iki šiol nei Ukrainos oro pajėgos, nei Rusijos pareigūnai kol kas nėra patvirtinę šios detalės, todėl toks teiginys turėtų būti vertinamas kaip spekuliacija, o ne kaip faktas, rašo „Defence Blog“.
Remiantis atvirų šaltinių duomenimis, nuo karo pradžios iki 2025 m. vidurio patvirtintų „Su-35“ nuostolių skaičius siekė aštuonis, o jų priežastys svyruoja nuo 2023 m. Ukrainos „Patriot“ raketų smūgių netoli Brijansko iki bent vieno patvirtinto draugiškos ugnies incidento, susijusio su Rusijos „S-300“ sistema netoli Tokmako.
Nepaisant šių nuostolių, Rusijos valstybinis gamintojas „Rostek“ teigia, kad „Su-35S“ oras-oras kovose sunaikino daugiau priešo taikinių nei bet kuris kitas naikintuvų tipas Rusijos ginkluotosiose pajėgose, rašo „Defence Blog“.
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