Lietuva kartu su NATO sąjungininkėmis įsigis naujų žvalgybos orlaivių

„Praėjusiais metais apie 20 proc. AWACS darbo buvo skirta Baltijos regiono stebėjimui. Todėl Aljanso žvalgybos, stebėjimo ir valdymo pajėgumų stiprinimas tiesiogiai didins mūsų regiono saugumą ir rytinės NATO sienos stebėjimą. Šis projektas taip pat rodo, kad sąjungininkai ne tik naudojasi bendrais NATO pajėgumais, bet ir patys prisideda prie jų kūrimo“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Nurodoma, kad bendra projekto vertė sieks apie 5 mlrd. eurų, o pirmuosius orlaivius Aljansas tikisi gauti 2030–2031 metais. Jie ilgainiui pakeis iki šiol NATO naudotus E-3A orlaivius su AWACS ankstyvojo perspėjimo ir valdymo sistema.
Ministerijos teigimu, Lietuvai tai yra strateginės reikšmės pajėgumas. Krizės ar konflikto atveju tokia sistema leistų greičiau pastebėti grėsmes, tiksliau vertinti padėtį ir efektyviau koordinuoti sąjungininkų veiksmus regione.
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„GlobalEye“ sistema gali aptikti, sekti ir identifikuoti sudėtingas grėsmes, įskaitant dronų spiečius, balistines ir sparnuotąsias raketas. Orlaiviai gali iš didelio aukščio stebėti oro erdvę, jūrų ir sausumos situaciją, veikti kaip ryšių retransliatorius bei erdvės kontrolės centras.
Prie bendro įsigijimo taip pat prisijungė Belgija, Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Rumunija, Švedija, Kanada ir Latvija. Prisijungti svarsto ir kitos Europos sąjungininkės.
karo aviacijažvalgybinis lėktuvasNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
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