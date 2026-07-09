Radijo dažnių aukciono laimėtojai į valstybės biudžetą sumokės 29,03 mln. eurų

„Mūsų siekis – kad spartus ir patikimas mobilusis ryšys būtų prieinamas gyventojams ir verslui visoje Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena ar vykdo veiklą. Todėl teisę naudoti radijo dažnius susiejome su konkrečiais operatorių įsipareigojimais – plėsti ryšį regionuose, didinti tinklų pajėgumą ir užtikrinti patikimą ryšį ypatingomis aplinkybėmis. Šie įsipareigojimai turi kurti ilgalaikę vertę ekonomikai, visuomenei ir valstybės atsparumui“, – teigia RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
Aukciono rezultatai
Bendra pradinė aukcione pasiūlytų radijo dažnių kaina buvo 21,9 mln. eurų.
700 MHz juostos aukcionas sudarė galimybę jame dalyvavusiems operatoriams išplėsti turimą radijo dažnių spektrą ir, prireikus, pakeisti anksčiau skirtus dažnius kitais tos pačios juostos dažniais.
„Tele2“ už papildomą 2 × 5 MHz pločio dažnių bloką pasiūlė 7,52 mln. eurų, o „Bitė Lietuva“ – 7,5 mln. eurų. Pradinė vieno dažnių bloko kaina buvo 7,5 mln. eurų.
„Telia Lietuva“ šiame 700 MHz juostos aukcione nedalyvavo, todėl jos turimas dažnių blokas liko nepakitęs.
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Po galutinio dažnių paskirstymo visi trys operatoriai turės po vientisą 2 × 10 MHz pločio dažnių bloką – tai leis radijo dažnių spektrą naudoti efektyviau ir sudarys palankesnes sąlygas veiksmingesnei konkurencijai.
„Bitė Lietuva“, „Telia Lietuva“ ir „Tele2“ už 2100 MHz radijo dažnių juostos 2 × 20 MHz pločio dažnių blokus pasiūlė po 2 mln. eurų. Tokia pat buvo ir pradinė vieno bloko kaina.
1500 MHz radijo dažnių juostos aukcione „Telia Lietuva“ už du greta esančius 20 MHz pločio radijo dažnių blokus įsipareigojo sumokėti 7,69 mln. eurų, o „Tele2“ už 20 MHz radijo dažnių juostą – 0,32 mln. eurų. „Bitė Lietuva“ šiame aukcione nedalyvavo.
1500 MHz juostos aukcionas išsiskyrė galimybe jo dalyviams varžytis ne tik dėl vieno, bet ir dėl dviejų greta esančių dažnių blokų. Dėl intensyvios konkurencijos dviejų greta esančių dažnių blokų kaina nuo pradinės 0,6 mln. eurų išaugo iki 7,69 mln. eurų, arba beveik 13 kartų. Pradinė vieno dažnių bloko kaina aukcione buvo 0,3 mln. eurų.
Nustatydama pradines aukciono kainas, RRT rėmėsi kitų Europos valstybių praktika, vertino Lietuvos ekonominius rodiklius, operatoriams tenkančius investicinius įsipareigojimus. Atsižvelgta ir į tai, kad vien 100 Mb/s ryšio plėtros įpareigojimams iki 2030 metų įgyvendinti operatoriams reikės apie 72 mln. eurų investicijų. Todėl kainodara buvo formuojama siekiant išlaikyti jos proporcingumą numatytiems tinklų plėtros ir atsparumo reikalavimams bei sudaryti sąlygas operatoriams kuo didesnę lėšų dalį skirti mobiliojo ryšio infrastruktūros plėtrai ir paslaugų kokybės gerinimui.
Aukciono laimėtojams sumokėjus įmokas į valstybės biudžetą, RRT per 10 darbo dienų išduos leidimus naudoti radijo dažnius. Leidimuose bus nustatytos jų naudojimo sąlygos ir konkretūs įpareigojimai operatoriams – nuo mobiliojo ryšio tinklų plėtros ir ryšio kokybės gerinimo regionuose iki nacionalinio tarptinklinio ryšio bei pirmenybinio ryšio užtikrinimo ypatingomis aplinkybėmis.
Nauda vartotojams
Aukciono sąlygose nustatyti tinklo plėtros reikalavimai yra orientuoti į konkrečias vietoves ir regionus, kuriose spartaus mobiliojo ryšio prieinamumas vis dar nepakankamas. Apčiuopiamą ryšio kokybės pagerėjimą šių regionų gyventojai turėtų pajusti jau 2027–2028 metais.
Pagal patvirtintas dažnių naudojimo sąlygas iki 2027 metų pabaigos aukcioną laimėję operatoriai turės užtikrinti ne mažesnę kaip 30 Mb/s ryšio spartą verslo įmonėms ir namų ūkiams, išskyrus nutolusius daugiau nei 0,5 km nuo artimiausių kitų namų ūkių.
Iki 2028-ųjų pabaigos tokia sparta turės būti prieinama visiems namų ūkiams, išskyrus nutolusius daugiau nei 1 km nuo artimiausių kitų namų ūkių, o 100 Mb/s sparta turės būti užtikrinta 95 proc. vadinamųjų „baltųjų zonų“ (teritorijų, kuriose nėra mobiliojo ryšio aprėpties arba ji yra nepakankama) namų ūkių.
Iki 2030 metų pabaigos numatyta, kad 100 Mb/s ryšio sparta turės būti užtikrinta visose gyvenvietėse, kuriose gyvena daugiau nei 200 gyventojų.
Operatoriai šiuos įpareigojimus galės įgyvendinti naudodami ne tik aukcione laimėtus, bet ir kitus turimus radijo dažnius. Tai leis planuoti tinklus atsižvelgiant į gyventojų tankį, vartotojų poreikius ir skirtingų radijo dažnių technines savybes.
Ryšys turi veikti ir kritinėse situacijose
Aukciono sąlygose nustatyti ne tik tinklų plėtros ir ryšio kokybės, bet ir atsparumo reikalavimai. Operatoriai privalo būti pasirengę ypatingomis aplinkybėmis, gavę atsakingų institucijų nurodymus, visoje Lietuvos teritorijoje teikti nacionalinį tarptinklinį ryšį. Taigi, sutrikus vieno operatoriaus tinklui, jo vartotojai galėtų naudotis kitų operatorių tinklais teikiamomis ryšio paslaugomis.
Taip pat operatoriai nuo leidimų naudoti radijo dažnius išdavimo datos užtikrins pirmenybinį radijo ryšį valstybės mastu suderintame sąraše nurodytiems abonentams – specialiosioms tarnyboms ir kitas kritines funkcijas vykdantiems darbuotojams. Jų ryšiui būtų teikiama pirmenybė net ir esant maksimaliai tinklo apkrovai.
„Mobilusis ryšys šiandien yra ne tik kasdienė paslauga, bet ir kritinė valstybės infrastruktūra. Todėl aukciono sąlygos apima ne vien ryšio spartą ir aprėptį. Jose numatyti konkretūs sprendimai, padėsiantys išlaikyti ryšį tinklų sutrikimų ir kitų ypatingų aplinkybių metu. Už žmonių saugumą ir viešąją tvarką atsakingos tarnybos turi turėti galimybę susisiekti ir operatorių viešaisiais mobiliojo ryšio tinklais net tada, kai šie tinklai yra maksimaliai apkrauti“, – pabrėžia J. Šovienė.
RRT kontroliuos įsipareigojimų vykdymą
RRT pažymi, kad aukciono būdu operatoriams terminuotai suteikiama teisė naudoti ribotą, strategiškai svarbų ir ES mastu suderintą valstybės išteklių. Ši teisė susieta su konkrečiais viešojo intereso įsipareigojimais – plėtoti plačiajuostį ryšį, gerinti jo kokybę ir didinti atsparumą. Todėl radijo dažniai turi būti naudojami atsakingai ir kryptingai, kuriant ilgalaikę vertę vartotojams, verslui ir visai Lietuvos valstybei.
RRT stebės ir vertins kaip operatoriai vykdo aukciono metu prisiimtus įsipareigojimus. Vertinimas bus grindžiamas RRT atliekamais teoriniais skaičiavimais bei faktiniais matavimais realiomis, vartotojų patirtį atitinkančiomis sąlygomis. Informacija apie ryšio plėtros ir kokybės reikalavimų vykdymą ar jų nevykdymą bus viešai skelbiama RRT interneto svetainėje.
Nustačiusi pažeidimus, RRT turės teisę taikyti teisės aktuose numatytas pažeidimo pobūdžiui ir mastui proporcingas priemones – nuo ekonominių sankcijų iki teisės naudoti radijo dažnius panaikinimo ar jos nesuteikimo ateityje.
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