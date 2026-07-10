Dramatiškas nusileidimas: liepsnų gaubiamas naikintuvas „F-16“ leidosi be važiuoklės

Graikijos karinės oro pajėgos patvirtino, kad avarinis tūpimas įvyko apie 13 val. 45 min. vietos laiku. Atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Konstantinos Gravalos žurnalistams pranešė, kad lėktuve įvyko nenurodyta gedimo priežastis, o pilotas „jaučiasi gerai“.
Lėktuvas priklausė 116-ojo kovinio sparno 335-ajai eskadrilei, dislokuotai Araksoso oro bazėje šiaurės vakarų Peloponeso regione, ir buvo pakilęs į skrydį, kurį pareigūnai apibūdino tik kaip pratybas, kol gedimas privertė pilotą nukreipti lėktuvą į Zakinto salos oro uostą, esantį maždaug 100 km į pietus nuo Araksoso, kitoje Jonijos jūros pusėje.
Pasak Graikijos transliuotojo ERT ir daugelio vietos žiniasklaidos priemonių, pranešusių apie šį incidentą, lėktuvas, atrodo, užsidegė prieš tūpimą arba jo metu, nors pačios Graikijos karinių oro pajėgų pirminiame pranešime priežastis buvo apibūdinta atsargiau – čia buvo nurodyta tik nekonkretizuota techninė gedimo priežastis, o tyrimas dėl incidento priežasčių tebevyksta.
Graikijos naujienų agentūra „Newsit“ pranešė, kad „F-16“ važiuoklė neišsiskleidė, todėl pilotas buvo priverstas atlikti tūpimą „ant pilvo“ su nenuleistais ratais – manevrą, kai pilotas lėktuvą nutupdo tiesiai ant fiuzeliažo, o ne ant ratų. Paprastai šis tūpimas sušvelninamas iš anksto ant kilimo ir tūpimo tako išpylus gaisro gesinimo putas, siekiant sumažinti trintį ir gaisro pavojų slydimo metu.
Tas pats šaltinis pranešė, kad labiausiai tikėtina priežastis yra degalų nuotėkis, kurį pilotas pastebėjo skrydžio metu, prieš išjungdamas variklį ir pradėdamas avarinio tūpimo procedūrą be veikiančios važiuoklės. Gaisras kilo dėl trinties tarp lėktuvo fiuzeliažo ir kilimo ir tūpimo tako paviršiaus slydimo metu.
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Pasak kelių graikų žiniasklaidos šaltinių, pranešusių iš įvykio vietos, ugniagesiai greitai užgesino gaisrą, o Zakinto oro uostas po incidento liko uždarytas, kol brigados nepašalino apgadinto lėktuvą iš kilimo ir tūpimo tako.
Tūpimas ant pilvo yra viena iš pavojingiausių, tačiau išgyvenimą užtikrinančių avarinių procedūrų, kurias gali atlikti naikintuvo pilotas, ir ji taikoma būtent todėl, kad reaktyvinis lėktuvas be veikiančios važiuoklės negali tiesiog skristi ratu, kol problema išsispręs savaime. Atliekant šį manevrą, pilotas turi atlikti neįprastai tikslų artėjimą sumažinta variklio trauka, dažnai prieš tai sunaudodamas arba išpildamas perteklinį kurą, kad sumažintų svorį ir gaisro riziką, o tada kuo švelniau ir kuo lygiau nutupdyti orlaivį tiesiai ant jo apačios, leidžiant pačiam orlaivio korpusui sugerti smūgį ir vėlesnę trintį, kol jis slysta iki galutinio sustojimo.
Antžeminės tarnybos paprastai ant kilimo ir tūpimo tako iš anksto pripurškia sluoksnį gaisro gesinimo putų, siekdamos sumažinti kibirkščių susidarymą ir sušvelninti smūgį į lėktuvo apačią slydimo metu – Graikijos pranešimai rodo, kad ši atsargumo priemonė buvo panaudota ir ketvirtadienio tūpimo metu.
„F-16 Fighting Falcon“ jau dešimtmečius sudaro Graikijos karinių oro pajėgų kovinio laivyno pagrindą, o Graikija eksploatuoja vieną iš didžiausių „F-16“ parkų Europoje, nuolat modernizuodama savo naikintuvus per nuoseklias atnaujinimo programas, o ne visiškai keisdama orlaivių korpusus, rašo „Defence Blog“.
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