Žurnalistai gavo dokumentus, susijusius su Rusijos ir Kinijos kariniu bendradarbiavimu. Tarp jų yra keturios prezentacijos, pateiktos 2023 m. lapkritį trečiajame Kinijos ir Rusijos karinio-techninio bendradarbiavimo forume Guangžou.
Šis forumas yra reguliari dvišalių susitikimų platforma, apie kurios egzistavimą viešai nebuvo skelbiama. Be to, tyrėjai gavo dvišalį darbo protokolą, kuriame apibendrinami 2023 m. birželį Maskvoje vykusių derybų rezultatai.
Dokumentuose aptariamos penkios karinio bendradarbiavimo sritys: kosminiai ginklai ir palydovų naikinimo pajėgumai, integruotos oro ir raketų gynybos sistemos, autonominiai spiečiais veikiantys klajojantys ginklai, naujos kartos šarvuotosios kovinės transporto priemonės ir karinė aviacija.
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Remiantis dokumentais, Kinijos pusė savo Rusijos partneriams pasiūlė priemonių rinkinį, skirtą kovoti su „Starlink“ palydovais – nuo teisinių ir biurokratinių mechanizmų iki jų fizinio sunaikinimo.
Guangžou susirinko inžinieriai iš šalies pirmaujančių kosmoso ir gynybos įmonių, kad surengtų uždarą susitikimą. Viena iš pagrindinių temų buvo diskusija apie būdus, kaip neutralizuoti „Starlink“ sistemą.
Trečiojo Kinijos ir Rusijos karinio-techninio bendradarbiavimo forumo dokumentuose yra atskira prezentacija, skirta kovai su „Starlink“. Nors dokumentas parašytas tiek kinų, tiek rusų kalbomis, gausios klaidos rusų tekste rodo, kad jį parengė kinų pusė.
Prezentaciją pristatė du Kinijos kosmoso mokslo ir technologijų korporacijos (CASC) tyrėjai – Huang Hui ir Ren Jie. CASC yra pagrindinis Kinijos valstybinis rangovas kosmoso sektoriuje. Dokumentas klasifikuotas kaip „tik vidiniam naudojimui“ – o tai yra vienu lygiu aukščiau už medžiagą, prieinamą viešam susipažinimui.
Pirmasis „Starlink“ neutralizavimo etapas apima bendrą Rusijos ir Kinijos teisinį bei diplomatinį spaudimą.
Pagrindinis argumentas yra tas, kad sistema tariamai didina palydovų susidūrimo riziką dėl jų didelės koncentracijos žemoje Žemės orbitoje. Šiuo tikslu pasiūlyme raginama suformuoti tarptautinę koaliciją, kuri siektų reguliavimo apribojimų tolesnei „Starlink“ tinklo plėtrai. Antrasis etapas apima tai, kad Kinija ir Rusija bendrai teiktų paraiškas dėl dažnių juostų ir orbitinių pozicijų, būtinų tolesniam „Starlink“ diegimui.
Taigi, pasinaudodami savo įtaka tarptautinėse reguliavimo institucijose, Pekinas ir Maskva planuoja trukdyti „Starlink“ sistemos plėtrai ateityje. Dokumente šis žingsnis aiškiai apibūdinamas kaip suderinta karinė atsakomoji priemonė, nukreipta prieš Elono Musko įmonę.
Be kovos dėl radijo dažnių, mokslininkai siūlo sukurti bendrą elektroninių priešpriešinių priemonių sistemą, apimančią „galios slopinimą ir adaptyvius trukdžius“. Jos tikslas – selektyviai blokuoti „Starlink“ ryšį tam tikrose geografinėse vietovėse.
CASC mokslininkai taip pat siūlė sukurti „nebrangias priešpriešines priemones“, pagrįstas „vienas prieš daugelį“ principu, siekiant sunaikinti „Starlink“ palydovus orbitoje.
Pasak koncepcijos autorių, jei palydovų grupės atsparumas užtikrinamas vien jų gausumu, atsakas turėtų būti pakankamai pigus ginklas, leidžiantis sunaikinti palydovus greičiau, nei „SpaceX“ spėja paleisti naujus.
Be to, konferencijoje buvo aptarti Rusijos kovinės patirties mainai už Kinijos technologijas, taip pat bendras integruotų oro ir raketų gynybos sistemų kūrimas.
Anksčiau, liepos 2 d., buvo pranešta, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas išdėstė savo viziją dėl Kinijos ateities, kurioje raginama stiprinti karinę galią, plėsti tarptautinę įtaką ir formuoti naują pasaulio tvarkos architektūrą, rašo „Militarnyj“.
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