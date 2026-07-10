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Ukrainos arsenalas pasipildė unikaliu vietos gamybos ginklu

2026 m. liepos 10 d. 10:27
Lrytas.lt
Ukrainos gynybos ministerija patvirtino ir leido naudoti gynybos pajėgų padaliniuose vietos gamybos bepilotį aviacijos kompleksą „Talion“, kuris gali veikti tiek kaip atakos dronas, tiek kaip dronų perėmėjas, rašo „Unian“.
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Kaip nurodoma Ukrainos Gynybos ministerijos tinklalapyje, pagrindinė šio komplekso paskirtis – jo naudojimas kaip priešo bepiločiams perimti. Be to, „Talion“ operatorius gali valdyti droną tiek rankiniu, tiek pusiau automatiniu režimais.
Gynybos ministerija pranešė, kad be oro gynybos užduočių vykdymo, „Talion“ gali būti veiksmingai naudojamas antžeminiams taikiniams naikinti ir kitoms taktinėms užduotims spręsti – kaip atakos dronas.
„Jis gali veikti tiek mažame, tiek dideliame aukštyje. Tai leidžia medžioti praktiškai visų tipų priešo bepiločius“, – teigiama pranešime, kuriame taip pat pažymima, kad galimybė ilgą laiką išbūti ore suteikia galimybę vykdyti patruliavimo ir žvalgybos funkcijas.
dronaidronasUkraina

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