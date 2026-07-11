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Paslaptinga senovinė statulėlė – viena iš tų, kuri įkvėpė ir kubizmo menininkus

2026 m. liepos 11 d. 10:13
Lrytas.lt
Ši nedidelė, abstrakti moters skulptūrėlė, sukurta iš pieno baltumo marmuro, vadinama „Žvaigždžių stebėtoja“ – nes jos galva palenkta atgal, o akys tarsi žvelgia į dangų. Pasak meno istorikės Amandos Mikolic, iki šiol rasta tik apie 30 tokio tipo statulėlių, ir visos jos datuojamos maždaug 3000 m. pr. m. e. . Ir jas visas sukūrė kultūra, kuri nepaliko jokių rašytinių šaltinių apie šių statulėlių reikšmę.
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Ši konkreti „Žvaigždžių stebėtojos“ statulėlė kadaise priklausė filantropui Nelsonui Rockefellerui, turtingos pramonininkų šeimos nariui ir Geraldo Fordo kadencijos JAV viceprezidentui. Dabar ji saugoma Klivlendo meno muziejaus (CMA) kolekcijoje.
Marmuro statulėlė yra maždaug 17 centimetrų aukščio ir sveria apie 450 gramų. Akivaizdžiai išskaptuotas kaip žmogaus pavidalas – tačiau be burnos – statulėlė greičiausiai vaizduoja moterį, o įrėžtos linijos žemiau juosmens simbolizuoja jos gaktą. Figūrėlės didelė, ovalo formos galva yra atlošta atgal, o mažytės taškelių pavidalo akys žvelgia į viršų.
Dauguma „Žvaigždžių stebėtojų“ statulėlių, rastų vakarų Anatolijoje (dabartinėje Turkijoje), prieš užkasant jas į žemę, būdavo perlaužiamos ties kaklu – todėl CMA pavyzdys yra viena iš gražiausių ir geriausiai išlikusių kada nors rastų „Žvaigždžių stebėtojų“ statulėlių.
Pasak A. Mikolic, statulėlė negali stovėti savarankiškai, o tai leidžia manyti, kad ji buvo skirta laikyti rankoje arba padėti ant plokščio paviršiaus. „Sąmoningai pavaizduota kaip moteris, ji gali būti siejama su vaisingumu ir gausa“, – teigia istorikė.
Neatsižvelgiant į konkrečią šios moters reikšmę, ji tikriausiai buvo svarbus kulto objektas kokiai nors seniai išnykusiai kultūrai, teigia buvusi Klivlendo meno muziejaus senovės meno kuratorė Arielle Kozloff.
Anot jos, žinoma, kad abstrakčios moteriškos statulėlės – tokios kaip „žvaigždžių stebėtoja“ ir kiti neolito laikotarpio pavyzdžiai – įkvėpė XX a. pradžios kubizmo meistrus. Pasak A. Mikolic, tai suteikia statulėlei amžinybės pojūtį, skatinantį žiūrovą mąstyti apie žmonijos vietą ir vaidmenį didesniame kosmoso kontekste, rašo „Live Science“.
antropologijastatulėlėTurkija
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