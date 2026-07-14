JAV aukcione už rekordinę 50,1 mln. dolerių sumą parduotas tiranozauras vardu „Gasas“

„Gasas“, kurį sudaro 183 suakmenėję kaulai, yra vienas iš pilniausių tiranozauro skeletų pasaulyje ir buvo rastas 2021 m. vienoje Pietų Dakotos galvijų fermoje.
Šis milžiniškas žvėris gyveno maždaug prieš 72–66 milijonus metų – laikotarpiu, kuriam buvo būdingas šiltas klimatas, aukštas jūros lygis ir plačios, potvynių užliejamos pakrantės lygumos.
Šio skeleto ilgis siekia 11,6 metro, todėl jis yra vienas iš didžiausių kada nors rastų tiranozaurų. Išlikę yra maždaug 63 procentai jį sudarančių kaulų.
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Šis nežinomo pirkėjo antradienį įsigytas pirkinys rodo, kad dinozaurų kaulų rinka sparčiai auga – šią tendenciją kai kurie paleontologai kritikuoja dėl to, kad eksponatai patenka į privačias rankas.
„Jungtinės Valstijos yra vienintelė šalis pasaulyje, kurioje tokios fosilijos laikomos asmenine nuosavybe“, – prieš prasidedant aukcionui naujienų agentūrai AFP sakė aukciono namų „Sotheby’s“ mokslo ir gamtos istorijos skyriaus vadovė Kasandra Hatton.
„Jei esate žemės savininkas, tai ir fosilija priklauso jums ir jūs turite teisę ją parduoti. Taigi, jei norite dinozauro, tai vienintelė vieta, kur galite jį įsigyti“, – sakė ji.
Ankstesnis rekordas fosilijų aukcione priklausė stegozauro „Apex“ liekanoms, kurias 2024 m. už 44,6 mln. JAV dolerių įsigijo milijardierius Kenas Griffinas, turtus susikrovęs iš rizikos draudimo fondų.