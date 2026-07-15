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Archeologai pristatys naujausius Kukuliškių piliakalnio tyrimo rezultatus

2026 m. liepos 15 d. 09:52
Klaipėdos universitetas (KU) trečiadienį visuomenei pristatys naujausius Kukuliškių piliakalnio ir šalia jo esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų rezultatus.
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Kaip šią savaitę pranešė KU, tyrimų metu aptikti Lietuvai unikalūs radiniai – gyvenamųjų pastatų fragmentai, bronzinių kirvių kotai, puodai su senoviniu maistu bei, kaip skelbiama, seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas.
Mokslininkų teigimu, visi šie radiniai aptikti vėlyvojo bronzos amžiaus gyvenvietėje, datuojamoje 800–400 m. pr. Kr.
„Jie įrodo, kad čia gyvenimą kūrė jūrinė bendruomenė, turėjusi tamprius kontaktus su visu Baltijos jūros regionu, tai buvo mūsų baltų protėviai, gyvenimus kūrę prieš kuršių genties susiformavimą“, – pranešime pabrėžė KU.
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piliakalnisKlaipėdos universitetas

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