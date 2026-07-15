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Archeologinė sensacija Lietuvos pajūryje: atskleistos beveik 3 tūkst. metų senumo paslaptys

2026 m. liepos 15 d. 13:43
Klaipėdos rajone, netoli Girulių esančiame Kukuliškių piliakalnyje ir greta jo aptikta naujų vėlyvojo bronzos amžiaus gyvenvietės pėdsakų bei Lietuvai unikalių radinių. Tarp jų – gyvenamųjų pastatų fragmentai, bronzinių kirvių kotai, puodai su išlikusiais senovinio maisto likučiais ir, kaip skelbiama, seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas.
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Apie naujausius archeologinių tyrimų rezultatus trečiadienį pranešė Klaipėdos universitetas.
Kukuliškių piliakalnis ir šalia jo esanti gyvenvietė tiriami jau septintą sezoną. Šiemet archeologai atidengė gyvenamųjų pastatų fragmentus ir aptiko radinių, suteikiančių daugiau žinių apie žmonių gyvenimą Lietuvos pajūryje prieš beveik 3 tūkst. metų.
Tiriama gyvenvietė datuojama 800–400 metais prieš Kristų. Aptikti radiniai suteikia daugiau žinių apie čia gyvenusios bendruomenės buitį, mitybą ir ryšius su kitomis Baltijos jūros regiono teritorijomis.
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„Jie įrodo, kad čia gyvenimą kūrė jūrinė bendruomenė, turėjusi tamprius kontaktus su visu Baltijos jūros regionu, tai buvo mūsų baltų protėviai, gyvenimus kūrę prieš kuršių genties susiformavimą“, – pranešime pabrėžė Klaipėdos universitetas.
Ypač reikšmingu atradimu laikomas seniausias iki šiol Lietuvoje aptiktas tekstilės fragmentas. Archeologams taip pat pavyko rasti bronzinių kirvių kotų ir keraminių puodų, kuriuose išliko senovinio maisto likučių.
Šie radiniai gali padėti tiksliau atkurti, kaip vėlyvajame bronzos amžiuje gyveno Lietuvos pajūrio žmonės, ką jie valgė, kokius daiktus naudojo ir kokius ryšius palaikė su kitomis Baltijos jūros regiono bendruomenėmis.
Naujausius atradimus ir jų reikšmę Kukuliškių piliakalnio archeologinių tyrimų vietoje pristatė tyrimų vadovė, Klaipėdos universiteto archeologė dr. Miglė Urbonaitė-Ubė, universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, rektorius emeritas akademikas prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Darius Nicius ir Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai.
GiruliaipiliakalnisBronzos amžius
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