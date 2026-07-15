Už rekordinę sumą parduoto tiranozauro likimas kelia nerimą: jis gali pradingti už uždarų durų

Kaip skelbė ELTA, dešimt minučių trukusioje kovoje dėl išskirtinio radinio varžėsi septyni potencialūs pirkėjai. Aukcioną laimėjęs ir ankstesnį kainos rekordą pagerinęs pirkėjas kol kas neskelbiamas.
Gasas tapo brangiausia dinozauro fosilija, kada nors parduota aukcione. Prieš aukcioną tikėtasi, kad už skeletą bus sumokėta 20–30 mln. JAV dolerių, tačiau galutinė kaina gerokai viršijo prognozes.
Rastas galvijų fermoje
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Maždaug prieš 67 mln. metų gyvenusio tiranozauro liekanos 2021 m. buvo aptiktos Pietų Dakotos valstijoje esančioje galvijų fermoje. Gasu jis pavadintas velionio žemės savininko Gary „Guso“ Lickingo garbei.
Fosilijų ieškotojas Thomas Heitkampas su komanda kaulus kasė trejus metus – iki 2023-iųjų. Dar maždaug tiek pat laiko prireikė radiniui dokumentuoti, sutvirtinti ir skeletui sumontuoti.
Tiranozauro skeletą sudaro 183 suakmenėję kaulai. Išliko maždaug 61 proc. visų jo kaulų, o kaukolėje – apie 82 proc. originalių kaulų. Beveik 11,6 metro ilgio ir 3,8 metro aukščio Gasas laikomas vienu didžiausių ir išsamiausiai išlikusių kada nors aptiktų tiranozaurų.
Ant jo kaulų pastebėta daugybė sužalojimų. Kaukolės viršuje išlikusi didelė žymė, galimai atsiradusi nuo kito gyvūno įkandimo, o ant šonkaulių matyti sugijusių lūžių pėdsakų. Tai leidžia manyti, kad milžiniškas plėšrūnas per savo gyvenimą patyrė ne vieną susidūrimą.
Dinozaurų kainos šovė į viršų
1997 m. „Sotheby’s“ aukcione parduotas tiranozauro, praminto Sue, skeletas tuomet kainavo kiek daugiau nei 8 mln. JAV dolerių. Jį įsigijo Čikagos Fieldo gamtos istorijos muziejus, kuriame eksponatas iki šiol prieinamas lankytojams ir mokslininkams.
Per pastaruosius metus situacija gerokai pasikeitė. Penki brangiausiai aukcionuose parduoti dinozaurai buvo pasiūlyti nuo 2020 metų. Tais metais tiranozauras Stanas parduotas už 31,8 mln. JAV dolerių, nors iš pradžių buvo vertintas 6–8 mln. dolerių.
Ankstesnis visų fosilijų kainos rekordas priklausė stegozaurui, pramintam Apex. 2024 m. už jį sumokėta 44,6 mln. JAV dolerių – vienuolika kartų daugiau, nei siekė pradinė apatinė įvertinimo riba. Fosiliją įsigijo rizikos draudimo fondų milijardierius Kenas Griffinas, vėliau ketveriems metams perdavęs ją eksponuoti Amerikos gamtos istorijos muziejui.
Mokslininkai įžvelgia pavojų
Dinozaurų fosilijų kainoms kylant, vis mažiau muziejų gali varžytis su turtingais privačiais kolekcininkais. Londono gamtos istorijos muziejaus mokslininkė profesorė Susannah Maidment BBC teigė, kad daugelis pasaulio muziejų tokių eksponatų jau nebegali įpirkti.
Problema – ne vien tai, kad privačioje kolekcijoje atsidūręs skeletas gali būti nebeprieinamas lankytojams. Autoritetingi moksliniai leidiniai paprastai nepriima tyrimų, atliktų naudojant privačiose kolekcijose laikomus egzempliorius, nes mokslininkai negali būti tikri, kad fosilija ir ateityje liks prieinama rezultatams patikrinti.
„Sotheby’s“ mokslo ir gamtos istorijos skyriaus vadovė Cassandra Hatton prieš aukcioną teigė norinti, kad mokslinę vertę turintis Gasas galiausiai taptų viešai prieinamas. Ji kreipėsi į įvairių pasaulio šalių muziejus, ragindama juos dalyvauti aukcione, tačiau galutinė 50,1 mln. JAV dolerių kaina daugeliui institucijų buvo nepasiekiama.
Kol kas neatskleista, kas įsigijo rekordinės vertės skeletą ir ar naujasis savininkas leis jį eksponuoti muziejuje. Paleontologai viliasi, kad vienas vertingiausių pasaulyje tiranozauro radinių netaps tik už uždarų durų laikomu milijonieriaus trofėjumi.