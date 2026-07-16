Palydovai užfiksavo nerimą keliantį Rusijos žingsnį: svarbūs kariniai objektai liko beveik be apsaugos

„Laisvosios Europos Radijas / Laisvės radijas“ remdamasis palydovinių vaizdų analize pranešė, kad Kremlius perkėlė oro gynybos dalinius iš kelių strateginių vietovių, kurias anksčiau saugojo sistemos „S-300“ ir „S-400“. Manoma, kad tose vietovėse liko tik labai negausios oro gynybos pajėgos.
Viešai prieinami duomenys rodo, kad iš ikikarinių dislokavimo vietų buvo perkelta apie 60 proc. Rusijos sistemų „S-300“ ir modernesnių sistemų „S-400“. Tuo pačiu metu oro gynybos daliniai iš esmės liko savo vietose – netoli branduolinių raketų šachtų ir strateginių oro bazių.
Liepos 6 d. palydovinės nuotraukos rodo, kad dauguma raketų „žemė–oras“ sistemų buvo pašalintos iš oro gynybos pozicijų netoli Rogačiovo oro bazės Naujosios Žemės salyne, kur jos buvo dislokuotos mažiausiai nuo 2015 m.
Susiję straipsniai
Panašūs pokyčiai pastebėti Severodvinske prie Baltosios jūros, kur Rusija stato ir remontuoja branduolinius povandeninius laivus. Iš aplink miestą įrengtų pozicijų, dešimtmečius saugojusių šį strateginį objektą, dingo beveik du tuzinai sistemų „S-300“ ir „S-400“.
Vienos iš perkeltų sistemų buvimo vieta buvo nustatyta po jos vado, pulkininko leitenanto Vladimiro Spiridonovo mirties. Jis žuvo okupuotame Kryme 2024 m. balandžio mėnesį ir buvo palaidotas Severodvinske.
Norvegijos gynybos studijų instituto profesorė Katarzyna Zysk leidiniui teigė, kad akivaizdus oro gynybos pajėgumų sumažėjimas Rusijos Tolimojoje Šiaurėje atspindi „didėjantį neatitikimą tarp tikslų, kuriuos Rusija privalo apsaugoti, ir jos turimų paleidimo įrenginių, gaudomųjų raketų bei apmokyto personalo“.
Tuo pačiu metu ji pažymėjo, kad tai nereiškia, jog strateginiai objektai Tolimojoje Šiaurėje liko visiškai nesaugomi.
„Tai leidžia manyti, kad Rusija nesitiki, kad artimiausiu metu šiame regione galėtų įvykti didelio masto puolimas ir mano, jog gali sumažinti ten esančių saugumo priemonių apimtį nepatirdama nepriimtinos rizikos“, – sakė ekspertė.
Tuo tarpu oro gynybos sistemos atsiranda regionuose, kurie tapo dažnais Ukrainos dronų smūgių taikiniais. Palydovinės nuotraukos rodo, kad netoli Saratovo naftos perdirbimo gamyklos, kur anksčiau nieko nebuvo, dislokuota daugybė paleidimo įrenginių. Nuo 2025 m. pradžios šį objektą ne kartą puolė dronai. Pastarosiomis savaitėmis sistemų „S-400“ baterijos taip pat buvo dislokuotos keliuose Maskvos parkuose.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos oro gynybos tinklas susiduria su rimtais sunkumais, siekdamas apsaugoti infrastruktūrą nuo tolimųjų Ukrainos smūgių, mat jo pajėgumai yra riboti, o objektų, kuriuos reikia apsaugoti, skaičius yra didelis.