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Rizikos nemažėja: per pusmetį – galybė pranešimų apie žalingą turinį internete

2026 m. liepos 16 d. 14:31
Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) per pirmąjį šių metų pusmetį sulaukė 1 375 pranešimų apie draudžiamą skleisti ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Nors jų skaičius buvo šiek tiek mažesnis nei prieš metus, tarnyba teigia, kad rizikos skaitmeninėje erdvėje nemažėja.
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„Neslopstantis pranešimų kiekis rodo, kad rizikų skaitmeninėje erdvėje nemažėja, o dirbtinis intelektas tampa įrankiu, galinčiu jas dar labiau sustiprinti. Visgi, nuoseklus institucijų, interneto platformų ir visuomenės bendradarbiavimas bei augantis gyventojų sąmoningumas prisideda prie saugesnės interneto aplinkos“, – pranešime pabrėžė RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
Išnagrinėjus gautus pranešimus, RRT nustatė, kad 648 atvejai, arba 47 proc. visų pranešimų, buvo pagrįsti ir dėl galima imtis veiksmų šalinant žalingą ar draudžiamą turinį.
Daugiausia –179 – pasitvirtinę pranešimai buvo perduoti įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams. RRT taip pat kreipėsi dėl jų valdomose interneto svetainėse ar platformose nustatyto draudžiamo skleisti turinio, nurodant jį kuo skubiau pašalinti.
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Dar 154 pranešimai apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus buvo persiųsti kitų šalių interneto karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms.
Per pirmąjį pusmetį RRT taip pat gavo 128 apie kibernetines patyčias, iš kurių 68 pasitvirtino. Be to, 56 pranešimai buvo persiųsti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui dėl įtariamo kibernetinio incidento ar internetinio sukčiavimo, 25 – Lietuvos policijai dėl Lietuvoje patalpinto draudžiamo turinio, o 27 – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai dėl galimą neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos.
Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)nepilnamečiaineteisėtas turinys

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