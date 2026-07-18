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Indija sėkmingai paleido pirmąją privačiai kurtą orbitinę raketą

2026 m. liepos 18 d. 14:21
Rasa Strimaitytė
Indija sėkmingai paleido pirmąją privačiai kurtą orbitinę raketą. Raketa „Vikram 1“ sėkmingai baigė savo pirmąjį bandomąjį skrydį, šeštadienį tinkle „X“ pareiškė kosmoso technologijų bendrovė „Skyroot Aerospace“.
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23 metrų aukščio raketa netrukus po 12.00 val. vietos laiku pakilo iš Šriharikotos kosmodromo. Maždaug po 15 minučių ji pasiekė savo orbitą 450 km aukštyje.
„Sveikas, kosmose, mes atvykome!“ – rašė įmonė. Šis startas laikomas svarbiu žingsniu Indijai, siekiančiai padidinti savo dalį pasaulinėje kosmoso pramonėje.
Iki šiol Indijos kosmoso programą didžiąja dalimi formavo valstybinė kosmoso agentūra ISRO.
Po sėkmingo raketos starto Indijos ministras pirmininkas Narendra Modis kalbėjo apie labai svarbų momentą Indijos kelyje į kosmosą. Didėjantis privataus sektoriaus įsitraukimas esą atveria naujus horizontus ir spartina inovacijas.
Naujoji raketa yra pritaikyta iškelti į kosmosą iki 350 kg sveriančius palydovus. Indijos kosmoso agentūra ISRO siekia galbūt jau kitais metais savo jėgomis išsiųsti astronautus į kosmosą.
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