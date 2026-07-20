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Įspėja gyventojus: atrodo kaip oficiali svetainė, tačiau ja patikėjus galima skaudžiai apsigauti

2026 m. liepos 20 d. 12:45
Lietuvos muitinė perspėja gyventojus apie nustatytas interneto svetaines, kuriose neteisėtai naudojamas muitinės pavadinimas ir imituojama ankstesnė Lietuvos muitinės interneto svetainė.
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Muitinės departamentą pasiekė informacija, kad subdomenas lrmuitine.vintrack.lt galimai naudojamas apsimesti Lietuvos Respublikos muitine.
Nustatyta, kad jame skelbiamas turinys atitinka Lietuvos muitinės ankstesnės interneto svetainės kopiją, o toks domenas gali būti naudojamas sukčiavimo (angl. phishing) ar kitoms socialinės inžinerijos atakoms, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Taip pat nustatytas ir domenas ltmuitino.lt, kuriame taip pat naudojama ankstesnės muitinės interneto svetainės išvaizda.
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Gyventojai raginami būti budrūs, nespausti įtartinų nuorodų, neatskleisti savo prisijungimo duomenų ir visada patikrinti interneto svetainės adresą prieš naudojantis jos paslaugomis.
Lietuvos muitinė primena, kad oficialūs muitinės interneto adresai yra:
Lietuvos muitinės svetainė – muitine.lrv.lt Muitinės paslaugų portalas – mano.muitine.lt Kilus abejonių dėl interneto svetainės patikimumo, rekomenduojama informaciją tikrinti tik oficialiais Lietuvos muitinės kanalais.
Lietuvos muitinėdomenasinterneto svetainė

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