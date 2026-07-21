Milijoninės raketos prieš pigius dronus: JAV išbando jas galintį pakeisti magnetinį ginklą

Bendrovė ir JAV kariuomenės Kovinių pajėgumų vystymo vadovybės Ginkluotės centras pasirašė trejų metų bendradarbiavimo susitarimą. Jo metu bus tiriama, ar elektromagnetiniai greitintuvai galėtų tapti pigesne ir greičiau veikiančia priemone kovojant su bepiločiais orlaiviais.
Svarbu tai, kad kol kas nekalbama apie JAV kariuomenės užsakytą ar jau naudoti parengtą ginklą. Pasirašytas bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir plėtros susitarimas, pagal kurį kariuomenės specialistai ir bendrovė dalysis duomenimis bei techninėmis žiniomis.
Brangios raketos – prieš pigius dronus
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Šiuolaikiniuose kariniuose konfliktuose naudojama vis daugiau nebrangių ir masiškai gaminamų bepiločių orlaivių. Dideli jų kiekiai gali perkrauti įprastas oro gynybos sistemas, nes kiekvienam taikiniui numušti tenka naudoti brangų ir sudėtingai pagaminamą perėmėją.
Tokia ekonominė disproporcija verčia ieškoti sprendimų, kurių vieno šūvio kaina būtų mažesnė, o turimas perėmėjų skaičius nepriklausytų nuo lėtai gaminamų raketinių variklių ir jų kuro atsargų.
„Auriga Space“ teigimu, jos kuriama technologija vietoj cheminio raketinio kuro naudotų elektrą ir magnetinius laukus. Jie paleidžiamam objektui suteiktų didelį greitį nenaudojant įprasto raketinio variklio.
Kaip veiktų magnetinis paleidiklis
Elektromagnetinė sistema veikia panašiu principu kaip magnetinės levitacijos traukiniai. Tiksliai valdomi magnetiniai laukai pagreitina paleidžiamą objektą, o magnetinė levitacija padeda sumažinti fizinį kontaktą su paleidimo konstrukcija.
Bendrovė tikina, kad tokį paleidiklį būtų galima naudoti daug kartų. Skirtingai nei įprastos raketos atveju, brangiausia sistemos dalis po šūvio nebūtų sunaikinama.
Tai teoriškai leistų sumažinti vieno paleidimo kainą ir greičiau atlikti kitą šūvį. Perėmėjams taip pat nereikėtų atskiro kietojo kuro raketinio variklio.
„Auriga Space“ kuria konteineryje montuojamą ir transportuoti pritaikytą elektromagnetinio paleidimo platformą. Bendrovės teigimu, ji galėtų būti naudojama karinėse bazėse, laivuose ar svarbią infrastruktūrą saugančiuose objektuose.
Iki veikiančios sistemos – dar ilgas kelias
Nors elektromagnetinio paleidimo principas nėra naujas, jo pritaikymas patikimai oro gynybos sistemai kelia daug techninių klausimų. Paleistas perėmėjas turėtų ne tik pasiekti didelį greitį, bet ir tiksliai aptikti, sekti bei sunaikinti judantį taikinį.
Taip pat reikėtų užtikrinti, kad sistema galėtų veikti ne laboratorijoje, o realiomis oro sąlygomis, atlaikytų daug paleidimų ir būtų pakankamai mobili.
„Auriga Space“ skelbia jau bandanti elektromagnetinės varos technologiją pagal ankstesnes JAV gynybos institucijų programas.