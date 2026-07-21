Prancūzijoje – socialinių tinklų draudimas: negalės naudotis vaikai iki 15 metų

Australija įėjo į istoriją praėjusių metų pabaigoje, kai įgyvendino pirmąjį socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims. Didžiosios Britanijos vyriausybė praėjusį mėnesį paskelbė apie panašius apribojimus, kurie, tikimasi, įsigalios kitais metais. Ispanija, Graikija ir Danija taip pat planuoja nustatyti minimalaus amžiaus ribas socialinių tinklų naudojimui.
Prancūzijos įstatymų leidėjai didžiąja balsų dauguma pritarė šiam įstatymo projektui, kurį tvirtai palaikė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Dabar jis jį pasirašys ir pavers įstatymu.
„Nuo šių mokslo metų socialiniai tinklai bus uždrausti vaikams iki 15 metų“, – po balsavimo tinkle „X“ paskelbė jis, dėkodamas įstatymų leidėjams už priimtą įstatymo projektą.
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„Mūsų vaikų ir paauglių smegenys neparduodamos“, – sausio mėnesį vaizdo pranešime sakė E. Macronas. „Mūsų vaikų ir paauglių emocijos nėra parduodamos ar skirtos manipuliacijoms nei Amerikos platformoms, nei Kinijos algoritmams.“
E. Macronas nurodė Prancūzijos vyriausybei paspartinti įstatymo projekto priėmimą parlamente, siekiant, kad įstatymas įsigaliotų iki naujų mokslo metų pradžios rugsėjį.
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Kol kas neaišku, kaip socialinių tinklų svetainės tikrins vartotojų amžių. Australija reikalauja, kad įmonės „imtųsi pagrįstų veiksmų“, siekiant užkirsti kelią nepilnamečiams atidaryti ar išlaikyti paskyras, o Prancūzijos vyriausybė pažadėjo įdiegti amžiaus kontrolės mechanizmus, kurie paremtų šį įstatymą.
Įstatymas taip pat draudžia reklamą, skatinančią vaikus naudotis socialiniais tinklais (įskaitant nuomonės formuotojų reklamą), ir reikalauja, kad socialinių tinklų platformų reklamose būtų įspėjimas: „Pavojingi produktai vaikams iki 15 metų.“
Naujojo įstatymo vykdymą užtikrins „Arcom“ – Prancūzijos garso, vaizdo ir skaitmeninių ryšių reguliavimo institucija. Tikimasi, kad jis bus taikomas visoms pagrindinėms platformoms.
Anot „Arcom“, 12–17 metų vaikai Prancūzijoje per dieną „TikTok“ platformoje praleidžia vidutiniškai 1 valandą ir 21 minutę. Reguliavimo institucija teigia, kad platformos rekomendacijų algoritmas linkęs skatinti patį „ekstremaliausią“ turinį, todėl paaugliai nuolat susiduria su nerimą keliančių ar kitaip žalingų vaizdo įrašų srautu.
Daugelis Prancūzijos tėvų anksčiau šiais metais palankiai įvertino siūlymą dėl šio draudimo.
„Manau, kad tai puiku“, – kovą CNN sakė šešių vaikų motina Géraldine Delacroix. „Dabar laukiu pamatyti, kaip tai veiks praktikoje, bet kokiu atveju tai geriau nei nieko“, – pridūrė ji, pažymėdama, kad vaikai dažnai sugeba apeiti esamas tėvų kontrolės priemones. „Net jei mes užblokuojame, jie randa būdų, kaip tai apeiti.“
Dirbdama pediatre, pastarąjį dešimtmetį G. Delacroix pastebėjo augantį savo pacientų šeimų nepasitikėjimą išmaniaisiais telefonais ir socialiniais tinklais. „Žmonės yra įsitempę (dėl išmaniųjų telefonų)“, – kalbėjo ji. „Įvyko tikras atmosferos pasikeitimas.“
Socialinių tinklų kompanijos teigia jau dabar imančios veiksmų, siekdamos apsaugoti vaikus nuo tam tikro turinio.
Jos dukra Ariane teigė įžvelgianti mažai šio draudimo trūkumų, tačiau norėtų, kad jis būtų įvestas anksčiau, sakydama CNN, jog „jaunuoliams iš mano kartos, kuriems dabar yra 13 ar 14 metų, tai jau šiek tiek per vėlu.“
„Mes turime tendenciją sakyti: ,Gerai, tiesiog pažiūrėsiu į telefoną penkias ar dešimt minučių‘, o tada, kadangi tai be galo įtraukia, praleidžiame telefone valandą ar dvi“, – teigė ji.
Visuose pagrindiniuose socialiniuose tinkluose esanti Ariane pasakojo, kad nors jie suteikia „greitą, lengvą pramogą, nereikalaujančią pastangų“, ji beveik nemato jokios naudos savo amžiaus vaikams.
Jos vyresnė sesuo Gabrielle, teigusi, kad „Instagram“ ir „TikTok“ naudojosi dar nesulaukusi savo 10-ojo gimtadienio – gerokai prieš daugumos socialinių tinklų taikomą 13 metų amžiaus ribą – kaltino Covid-19 eros karantinus, kurie jos kartoje pasėjo blogus pernelyg dažno išmaniųjų telefonų naudojimo įpročius.
„Kai prie to pripranti, tiesiog toliau tuo naudojiesi“, – sakė ji.
Gabrielle pridūrė neabejojanti, kad vaikai ras būdų apeiti apribojimus, ir pasiūlė, kad užuot tai darius, platformos turėtų dėti daugiau pastangų filtruojant pavojingą turinį.
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