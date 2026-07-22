„TikTok“ ir „YouTube“ plinta pavojinga naujovė

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) atkreipia dėmesį, kad DI sparčiai keičia dezinformacijos pobūdį ir reguliuojant šias technologijas būtina vertinti ne tik jų kuriamas galimybes, bet ir poveikį informacinei erdvei.
„DI sparčiai keičia informacijos kūrimo greitį ir mastą. Jeigu anksčiau įtikinamam manipuliatyviam turiniui sukurti reikėjo specialių įgūdžių, šiandien tam dažnai pakanka kelių užklausų DI sistemai.
Todėl kartu su technologijų pažanga turime stiprinti visuomenės gebėjimą atpažinti manipuliacijas ir užtikrinti skaidrų DI naudojimą“, – pranešime teigia LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
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„Kalbėdami apie DI reguliavimą, turime matyti ne tik technologijas, bet ir jų poveikį informacinei erdvei bei visuomenės pasitikėjimui informacija“, – tęsia jis.
SIMODS tyrimo duomenimis, daugiau nei 83 proc. dezinformacijos turinio socialiniuose tinkluose nebuvo aiškiai pažymėti kaip sintetiniai arba sukurti su DI.
Anot LRTK, moksliniai tyrimai rodo, kad DI tampa vis svarbesne dezinformacijos ekosistemos dalimi. Komisijos teigimu, jis leidžia greičiau kurti tikroviškai atrodančius tekstus, vaizdus ir garso įrašus, automatizuoti jų sklaidą, o kartu suteikia naujų galimybių kovai su dezinformacija – sintetinio turinio aptikimui, faktų tikrinimui ir informacijos sklaidos analizei.
„Siekiant, kad šios technologijos stiprintų, o ne silpnintų visuomenės pasitikėjimą informacija, būtinas ne tik aiškus teisinis reguliavimas, bet ir nuoseklus visuomenės švietimas, institucijų bendradarbiavimas bei nuolatinė informacinės erdvės stebėsena“, – pažymi M. Martišius.
LRTK vykdo dezinformacijos stebėseną, taiko Europos Sąjungos Skaitmeninių paslaugų akto (DSA) nuostatas, bendradarbiauja su interneto platformomis, koordinuoja su neteisėtu turiniu susijusius klausimus ir vykdo medijų bei informacinio raštingumo veiklas.
Šių metų birželio 9 d. Seimui pateiktas įstatymo „Dėl Europos Sąjungos Dirbtinio intelekto akto įgyvendinimo“ projektas. Europos Sąjungos DI aktas nustato taisykles tam tikrų DI sistemų kūrimui, pateikimui rinkai ir naudojimui pagal jų keliamą riziką.
Jame taip pat numatyti skaidrumo reikalavimai tam tikram DI sukurtam ar manipuliuotam turiniui, kad vartotojai aiškiau suprastų, kada susiduria su sintetiniu turiniu.