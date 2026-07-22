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Žengė beprecedentį žingsnį: pirmoji ES šalis vaikams iki 15 metų užtrenkė socialinių tinklų duris

2026 m. liepos 22 d. 09:19
Prancūzija tapo pirmąja Europos Sąjungos (ES) šalimi, uždraudusia socialinius tinkus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos Senatas ir Nacionalinė Asamblėja antradienį plačia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą.
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Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų.
Senate įstatymo projektui pritarta 243 balsais. Du senatoriai buvo prieš. Nacionalinėje Asamblėjoje iniciatyvą parėmė 279 parlamentarai, 81 buvo prieš.
E. Macronas po įstatymo priėmimo kalbėjo apie „didelę pažangą“.
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„Prancūzija Europoje atveria kelią mūsų vaikų, mūsų jaunuolių apsaugai“, – sakė jis vaizdo įraše. E. Macronas, kuris nebegalės siekti perrinkimo 2027 m. pavasarį vyksiančiuose prezidento rinkimuose, šį įstatymą buvo paskelbęs vienu savo prezidentavimo prioritetų.
Naujoms socialinių tinklų paskyroms įstatymas bus taikomas nuo rugsėjo 1 d., o jau esamoms galios keturių mėnesių pereinamasis laikotarpis iki 2027 m. sausio 1 d. Per šį laiką „uždarysime jau egzistuojančias jaunesnių nei 15 metų amžiaus asmenų paskyras“, praėjusį mėnesį sakė E. Macronas.
Be to, įstatymas numato mobiliųjų telefonų draudimo mokyklose išplėtimą iki vyresnių klasių, tačiau leidžiamos ir išimtys.
Prancūzija tapo pirmąja Europos Sąjungos (ES) šalimi, uždraudusia socialinius tinkus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams.<br>123 rf nuotr. Daugiau nuotraukų (2)
Prancūzija tapo pirmąja Europos Sąjungos (ES) šalimi, uždraudusia socialinius tinkus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams.
123 rf nuotr.
Įstatymo tikslas yra išvengti sveikatai žalingo socialinių tinklų poveikio vaikams. Remiantis nacionalinės sveikatos tarnybos ataskaita, socialinių tinklų naudojimas daro didelę žalą jaunuolių psichinei sveikatai.
Tarp rizikų, pavyzdžiui, yra kibernetinės patyčios, nuolatinis lyginimasis su kitais ar iš dalies nerealistiškais pavyzdžiais, taip pat žiaurus turinys. Be to, remiantis tyrimu, algoritmai prikausto jaunų žmonių dėmesį ir dažnai vagia jų miego laiką.
Baudžiamosios priemonės vaikams ir tėvams įstatymo projekte nėra numatytos. Tai platformų uždavinys bus įdiegti amžiaus patikros sistemą.
Australija praėjusį gruodį tapo pirmąja pasaulio šalimi, įvedusia socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16  metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams.
 
socialiniai tinklaiVaikaiPrancūzija

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