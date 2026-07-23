JAV įspėja, kad bauda „Google“ kelia „realų pavojų“ prekybos ryšiams su ES

„Pastarieji ES veiksmai (…) kelia realų pavojų transatlantinio stabilumo tąsai prekybos srityje“, – pareiškime tvirtino J. Greeras ir kartu įspėjo, kad sprendimai dėl baudų kursto „didžiulį netikrumą“.
Kaip jau rašė ELTA, ES ketvirtadienį skyrė Amerikos technologijų milžinei „Google“ dvi iš viso 890 mln. eurų dydžio baudas.
Pirmoji 460 mln. eurų bauda „Google“ skirta už neteisėtą pirmenybės teikimą savo pačios paslaugoms – pavyzdžiui, „Google Flights“ ar „Google Hotels“ – paieškos rezultatuose.
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Antroji 430 mln. eurų bauda skirta už tai, kad „Google“ neleido programėlių kūrėjams nemokamai vartotojams rodyti pasiūlymų už programėlių parduotuvės „Google Play“ ribų, teigiama Europos Komisijos pranešime.
„Priėmę šį sprendimą norime užtikrinti, kad būtų daugiau konkurencijos ir kad kitos įmonės taip pat galėtų diegti naujoves“, – sakė ES technologijų komisarė Henna Virkkunen.
Vienas aukšto rango ES pareigūnas teigė, kad „Google“ ir toliau teikia pirmenybę savo paslaugoms, nors antroji bauda susijusi su laikotarpiu nuo 2024 m. kovo iki 2025 m. gruodžio.
JAV technologijų milžinė apkaltino ES ardant apsaugos priemones „Google Play“ platformoje.
„Reglamentavimas turėtų gerinti produktus, o ne juos bloginti“, – savo pareiškime teigė „Google“ atstovas Kentas Walkeris.
Šių baudų „Google“ susilaukė likus vos kelioms dienoms iki pirmųjų Vašingtono ir Briuselio sudaryto bei įtampą prekybos srityje kiek sumažinusio susitarimo metinių.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija anksčiau yra apkaltinusi Briuselį JAV technologijų bendrovių puolimu ir pagrasinusi imtis atsakomųjų priemonių prieš ES, t. y, muitų įvedimu.