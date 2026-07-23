Lietuvos „Black Hawk“ prabilo ugnimi: pirmą kartą išbandyti galingi kulkosvaidžiai

Šios pratybos tapo svarbiu etapu įgulų rengime, nes leido pilotams ir borto įgulų nariams realiomis sąlygomis treniruotis vykdyti ugnies paramos užduotis iš sraigtasparnio.
Tokie mokymai padeda įgyti šaudymo kompetenciją, tikslumą bei lavina įgulos tarpusavio koordinaciją, gebėjimą greitai priimti sprendimus bei saugiai vykdyti ugnies paramos į antžeminius taikinius užduotis.
Mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudymo scenarijus, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras.
Didelis dėmesys buvo skiriamas saugumui, ryšiui tarp pilotų ir borto šaulių bei veiksmų suderinamumui, kurie yra būtini vykdant kovines, specialiąsias ar karių transportavimo operacijas.
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Pratybose naudoti M240H 7,62 mm kulkosvaidžiai yra specialiai pritaikyti sraigtasparniams „Black Hawk“. Tai aviacinė gerai pasaulyje žinomo M240 kulkosvaidžio versija, sukurta naudoti orlaiviuose. M240H pasižymi dideliu patikimumu, atsparumu intensyviam naudojimui ir galimybe efektyviai vykdyti ugnies paramos užduotis iš judančio orlaivio. Kulkosvaidis naudoja NATO standartinius 7,62 mm šovinius, o jo konstrukcija leidžia užtikrinti ilgalaikę ir tikslią ugnies paramą.
Šie kulkosvaidžiai montuojami sraigtasparnio šoninėse angose ir yra neatsiejama UH-60M „Black Hawk“ ginkluotės dalis. Jie suteikia galimybę apsaugoti išlaipinamus karius, dengti evakuacijos operacijas, vykdyti konvojų palydą bei užtikrinti įgulos ir orlaivio saugumą skrydžio metu.
Pirmosios tokio pobūdžio kovinio šaudymo pratybos Lietuvoje žymi dar vieną svarbų žingsnį integruojant UH-60M „Black Hawk“ platformą į Lietuvos kariuomenės pajėgumus. Naujoji sraigtasparnių sistema reikšmingai sustiprina Karinių oro pajėgų mobilumą, kovinį pasirengimą ir gebėjimą vykdyti užduotis pagal NATO standartus.