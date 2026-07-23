Smogė technologijų milžinei: „Google“ skirta 890 mln. eurų bauda

Bendrovė nubausta už Skaitmeninių rinkų akto pažeidimus. Komisija nustatė, kad „Google“ savo paieškos sistemoje pirmenybę teikė jai priklausančioms paslaugoms, o programėlių parduotuvėje „Google Play“ ribojo kūrėjų galimybes nukreipti vartotojus į alternatyvius, dažnai pigesnius, pasiūlymus.
Už savo paslaugų iškėlimą „Google“ paieškoje bendrovei skirta 460 mln. eurų bauda, o už „Google Play“ taikytus apribojimus – dar 430 mln. eurų.
Savo paslaugas rodė geriau Pagal Skaitmeninių rinkų aktą didžiosios skaitmeninės platformos negali savo paslaugų paieškos rezultatuose vertinti palankiau nei trečiųjų šalių pasiūlymų. Joms privaloma taikyti skaidrias, sąžiningas ir nediskriminacines reitingavimo sąlygas.
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EK nustatė, kad „Google“ paieškos rezultatuose geriau matomose vietose pateikė savo apsipirkimo, viešbučių, transporto ir sporto paslaugas.
Jos buvo rodomos paieškos rezultatų viršuje, išskiriamos vaizdiniais elementais ir filtrais, o panašias paslaugas siūlančių konkurentų pasiūlymai tokio pat matomumo negaudavo.
Komisijos vertinimu, taip „Google“ pažeidė Skaitmeninių rinkų akte nustatytą draudimą teikti pirmenybę savo paslaugoms.
Ribojo galimybes rasti pigesnių pasiūlymų Antrasis pažeidimas susijęs su programėlių parduotuve „Google Play“.
Pagal ES taisykles programėlių kūrėjams turi būti leidžiama nemokamai informuoti klientus apie kitur pateikiamus alternatyvius, dažnai pigesnius, pasiūlymus ir nukreipti juos į interneto svetaines ar kitas programėlių parduotuves.
Tačiau EK nustatė, kad „Google“ trukdė kūrėjams laisvai reklamuoti tokius pasiūlymus ir sudaryti sandorius pasirinktuose platinimo kanaluose, įskaitant kitų bendrovių valdomas programėlių parduotuves.
Komisija taip pat įvertino „Google“ taikomus mokesčius už vartotojų nukreipimą. Jos teigimu, mokesčių dydis ir jų taikymo laikotarpis viršijo tai, kas laikoma suderinama su Skaitmeninių rinkų aktu.
Priimdama abu sprendimus EK įpareigojo „Google“ nutraukti nustatytus pažeidimus.