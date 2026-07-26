Senėjimui stabdyti milijonus leidžiantis vyras ryžosi bauginančiam eksperimentui

48 metų biohakeris tvirtina, kad kol kas jo „klonas“ auginamas laboratorinėje lėkštelėje. Pasak B.Johnsono, biologinė medžiaga ateityje galėtų būti naudojama naujoms terapijoms išbandyti, jaunoms ląstelėms gauti ir transplantacijai skirtų organų auginimui. „Aš ką tik klonavau save – kaip naujagimį“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė verslininkas.
Jis taip pat pareiškė, kad vadinamasis „kūdikis Bryanas“ galėtų tapti jo paties kraujo, ląstelių ir organų šaltiniu. „Naudodamas šį kloną galėčiau išbandyti terapijas, auginti organus transplantacijai, kurti naujus gydymo būdus ir suleisti sau jaunų ląstelių“, – teigė B. Johnsonas.
Vis dėlto iš jo paskelbtos informacijos nėra aišku, ką tiksliai jis vadina klonu ir kokioje stadijoje yra eksperimentas.
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Verslininkas nepateikė nepriklausomų mokslinių duomenų, kurie patvirtintų, kad laboratorijoje iš tiesų kuriamas žmogaus klonas. Pats B. Johnsonas pripažino, kad jo sumanymas daliai visuomenės gali pasirodyti bauginantis ir priminti distopinę ateitį. Tačiau, jo teigimu, kiti žmonės tokias technologijas vertins kaip neišvengiamą medicinos raidos kryptį.
„Šis kūdikis Bryanas kol kas gyvena Petri lėkštelėje. Kai kuriems žmonėms tai gali pasirodyti bauginanti, distopinė ateitis. Tačiau kiti tai laikys neišvengiama sveikatos priežiūros ateitimi“, – pareiškė jis. Verslininko pasisakymai socialiniuose tinkluose sukėlė diskusijas dėl etikos.
Komentatoriai klausė, ar biologinė žmogaus kopija galėtų duoti sutikimą eksperimentams ir kas suteiktų teisę naudoti jos kraują ar organus kito žmogaus gyvenimui pratęsti. Vienas internautas klausė, kokią teisę B. Johnsonas turėtų paimti klono organus, kraują ar atlikti su juo eksperimentus, keliančius pavojų jo sveikatai.
Kiti komentatoriai B. Johnsono sumanymą vadino amoraliu ar net „blogiu“. Vis dėlto atsirado ir verslininko šalininkų. Jie teigė, kad kamieninės ląstelės žmogaus organizme natūraliai pakeičia senas ląsteles, todėl tokių technologijų naudojimas esą nebūtinai turėtų būti vertinamas neigiamai.
B. Johnsonas jau ne vienus metus garsėja itin brangiais ir prieštaringai vertinamais bandymais sulėtinti senėjimą. Skelbiama, kad savo sveikatos režimui ir eksperimentams jis kasmet išleidžia apie 1,6 mln. svarų sterlingų.
Anksčiau jis viešai pasakojo apie kraujo plazmos procedūras, kuriose dalyvavo ir jo sūnus, griežtą mitybos bei miego režimą ir daugybę reguliariai atliekamų sveikatos tyrimų. Praėjusį mėnesį B. Johnsonas taip pat paskelbė, kad jam diagnozuota nepagydoma autoimuninė liga, dėl kurios imuninė sistema puola sveikas skrandžio gleivinės ląsteles.
Verslininkas pareiškė ketinantis ieškoti gydymo pasitelkdamas dirbtinį intelektą, įvairių biologinių duomenų analizę ir individualiai kuriamą DNR. Jo teigimu, pasitelkus šias technologijas nė viena liga neturėtų būti iš anksto laikoma nepagydoma.