Paskelbė telefonų modelių penketuką, už kuriuos net ir naudotus prašoma kone kaip už naujus

Sąraše ryškiai dominuoja „Apple“ – į geriausiųjų penketuką pateko keturi „iPhone 17“ šeimos modeliai. Vienintelis „Android“ įrenginys tarp lyderių – bazinis „Samsung Galaxy S26“.
Vis dėlto svarbu pažymėti, kad tai nėra visą naudotų telefonų rinką apimantis tyrimas. BGR lygino konkrečių modelių kainas vienoje JAV prekybos platformoje, todėl rezultatai gali keistis priklausomai nuo pasiūlos, telefono būklės, atminties talpos ir pardavėjo.
Po dešimties mėnesių – vos kelių eurų skirtumas
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Pirmąją vietą užėmė bazinis „iPhone 17“ su 256 GB vidine atmintimi. Naujas toks įrenginys JAV kainuoja 799 JAV dolerius (apie 701 eurą), o atrakinto naudoto telefono kaina „Swappa“ platformoje straipsnio rengimo metu siekė 791 JAV dolerį (apie 694 eurus).
Tai reikštų, kad praėjus maždaug dešimčiai mėnesių po išleidimo telefonas buvo išlaikęs apie 99 proc. pradinės vertės.
BGR pažymi, kad bendras visų „iPhone 17“ variantų kainų vidurkis platformoje siekė 856 JAV dolerius (apie 751 eurą), tačiau į jį pateko ir brangesnės, daugiau vidinės atminties turinčios versijos. Todėl šio vidurkio negalima tiesiogiai lyginti su pigiausio naujo telefono kaina.
Antrojoje vietoje atsidūrė „iPhone 17 Pro“. Atrakintas 256 GB modelis „Swappa“ platformoje buvo siūlomas vidutiniškai už maždaug 1085 JAV dolerius (apie 952 eurus), o naujo įrenginio oficiali kaina siekia 1099 JAV dolerius (apie 964 eurus).
Pagal tokį palyginimą telefonas buvo išlaikęs apie 98,73 proc. pradinės vertės.
Tarp lyderių – ir brangiausias modelis
Trečiąją vietą užėmė „iPhone 17 Pro Max“. Naujas 256 GB modelis kainuoja 1199 JAV dolerius (apie 1051 eurą), o „Swappa“ platformoje atrakinto naudoto įrenginio buvo prašoma apie 1173 JAV dolerius (apie 1029 eurus).
Tai sudaro maždaug 97,83 proc. pradinės kainos. BGR tokį rezultatą sieja su didele „Pro Max“ modelio paklausa.
Ketvirtąją vietą užėmė pigesnis „iPhone 17e“. Jo 256 GB versija nauja kainuoja 599 JAV dolerius (apie 525 eurus), o atrakinto naudoto modelio kaina „Swappa“ platformoje siekė 579 JAV dolerius (apie 508 eurus).
Taigi telefonas buvo išlaikęs apie 96,66 proc. pradinės vertės. Vertinant visas skirtingas šio modelio versijas, bendras kainos vidurkis platformoje buvo mažesnis – apie 550 JAV dolerių (apie 482 eurus).
Vienintelis „Android“ telefonas
Penketuką užbaigė „Samsung Galaxy S26“ – vienintelis „Android“ telefonas sąraše. Atrakinta 256 GB versija tuo metu buvo siūloma už maždaug 800 JAV dolerių (apie 702 eurus), palyginti su 899,99 JAV dolerio (apie 789 eurų) pradine kaina.
Pagal tokį palyginimą telefonas buvo išlaikęs apie 88,9 proc. vertės. Tačiau įtraukus visus „Galaxy S26“ skelbimus, bendras platformos kainos vidurkis siekė apie 675 JAV dolerius (apie 592 eurus).
Tai rodo, kad galutiniam rezultatui didelę įtaką turi pasirinkta telefono versija, jos būklė ir skelbimų atrankos metodika.
Rezultatai gali keistis kasdien
Patys sąrašo autoriai pabrėžia, kad „Swappa“ yra tik viena iš daugelio naudotos elektronikos prekybos vietų. Telefonais taip pat prekiaujama kitose platformose, kuriose tų pačių modelių kainos gali skirtis.
Be to, pirmąsias keturias vietas skiria vos keli procentiniai punktai, todėl reitingas gali greitai pasikeisti. Įtakos kainoms turi telefono būklė, spalva, atminties talpa, operatoriaus apribojimai ir konkrečiu metu esanti paklausa.
Svarbu ir tai, kad vertintos platformoje skelbiamos kainos, o ne būtinai sumos, už kurias telefonai iš tiesų buvo parduoti.
Todėl pateikiami skaičiai neturėtų būti suprantami kaip garantija, kad įsigytą telefoną po kelių mėnesių tikrai pavyks parduoti kone už naujo kainą. Tai veikiau vienos JAV platformos momentinė rinkos nuotrauka, rodanti, kad šiuo metu didžiausią vertę joje išlaiko „iPhone 17“ šeimos įrenginiai.