Kiek laiko telefonas gali likti įkroviklyje pasiekus 100 procentų? Ekspertų atsakymas

Anksčiau buvo dažnai perspėjama nepalikti visiškai įkrauto telefono prijungto prie elektros tinklo. Tačiau naujesniuose įrenginiuose veikia įvairūs įkrovimo valdymo mechanizmai, neleidžiantys baterijai visą naktį būti intensyviai kraunamai.
Vis dėlto tai nereiškia, kad įkrovimo įpročiai visiškai neturi reikšmės. Ličio jonų baterijoms nėra palanku ilgai išbūti kraštutinėse būsenose – visiškai išsikrovusioms arba įkrautoms iki 100 procentų.
Baterijai palankiausia – nuo 20 iki 80 procentų
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Norint kuo ilgiau išsaugoti baterijos talpą, dažnai rekomenduojama jos įkrovimo lygį palaikyti maždaug nuo 20 iki 80 procentų.
Kai baterija ilgam paliekama visiškai įkrauta arba visiškai išsikrovusi, jos viduje susidaro didesnė cheminė įtampa. Tačiau šis poveikis pastebimas ne per kelias dienas ar savaites – baterijos būklė prastėja palaipsniui, dažniausiai per kelerius metus.
Per naktį kraunamas telefonas 100 procentų ribą gali pasiekti gerokai anksčiau, nei žmogus pabunda. Vadinasi, kelias valandas jis išlieka visiškai įkrautas.
Baterijos dėvėjimąsi gali paspartinti ir padidėjusi temperatūra. Telefonas gali labiau įkaisti naudojant greitąjį ar belaidį įkrovimą, taip pat tada, kai kraunamas laikomas prastai vėdinamoje vietoje.
Įkrovimą pristabdo automatiškai
Viena svarbiausių bateriją saugančių funkcijų – adaptyvusis arba optimizuotas įkrovimas. Jį turi daugelis šiuolaikinių išmaniųjų telefonų, nors skirtingi gamintojai šią funkciją vadina nevienodai.
Telefonas išmoksta naudotojo dienos režimą ir naktį įkrovimą kurį laiką pristabdo ties maždaug 80 procentų riba. Iki 100 procentų baterija įkraunama tik artėjant įprastam žmogaus pabudimo arba telefono atjungimo laikui.
Taip sutrumpėja laikas, kurį baterija praleidžia visiškai įkrauta. „Google“ šią sistemą vadina adaptyviuoju įkrovimu, „Apple“ – optimizuotu baterijos įkrovimu, o „Samsung“ siūlo baterijos apsaugos funkcijas.
Dažniausiai ši funkcija įjungiama automatiškai, tačiau jos nustatymus verta patikrinti telefono baterijos arba įkrovimo skiltyje.
Galima nustatyti įkrovimo ribą
Kai kurie išmanieji telefonai leidžia patiems pasirinkti didžiausią baterijos įkrovimo lygį. Pavyzdžiui, galima nustatyti, kad įkrovimas būtų sustabdytas pasiekus 80, 85 ar 90 procentų.
Tokia galimybė naudinga žmonėms, kurie nori telefoną naudoti kuo ilgiau ir kasdien neprivalo turėti maksimaliai įkrautos baterijos.
Vis dėlto nustatyta 80 procentų riba reiškia, kad telefonas vienu įkrovimu veiks trumpiau. Be to, baterijai taip pat nėra naudinga dažnai išsikrauti žemiau 20 procentų, todėl pernelyg griežtai laikytis vienos ribos nebūtina.
Naktį greitasis įkrovimas nebūtinas
Trečioji bateriją galinti apsaugoti priemonė – greitojo įkrovimo ribojimas. Greitai kraunamas telefonas paprastai išskiria daugiau šilumos, o aukšta temperatūra yra vienas svarbiausių baterijos senėjimą spartinančių veiksnių.
Kadangi miegant telefono nereikia įkrauti per keliolika minučių, kai kuriuose modeliuose greitąjį įkrovimą galima išjungti. Tokia galimybė, pavyzdžiui, siūloma dalyje „Samsung Galaxy“ telefonų.
Jeigu atskiro nustatymo nėra, galima naudoti mažesnės galios įkroviklį. Telefonas krausis lėčiau, tačiau naktį tai paprastai nesukelia nepatogumų.
Ar galima telefoną palikti krautis iki ryto?
„Tom’s Guide“ išvada paprasta: nereikia baimintis, kad viena ar kelios naktys prie įkroviklio sugadins telefono bateriją. Šiuolaikiniuose įrenginiuose įdiegtos apsaugos funkcijos, kurios automatiškai valdo įkrovimą.
Net ir nenaudojant papildomų nustatymų, rimtas baterijos būklės pablogėjimas per trumpą laiką nėra tikėtinas. Vis dėlto žmonėms, kurie tą patį telefoną ketina naudoti daugelį metų, verta įjungti optimizuotą įkrovimą, vengti nuolatinio perkaitimo ir retkarčiais patikrinti baterijos būklę.
Taigi telefoną galima palikti krautis per naktį. Svarbiausia jo neuždengti, nelaikyti ant šilumą sulaikančio paviršiaus ir leisti įrenginyje veikti gamintojo numatytoms baterijos apsaugos funkcijoms.
Parengta pagal „Tom’s Guide“