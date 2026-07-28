Pristatytas robotas su „oda“, galinčia užkirsti kelią nelaimei

Robotas vienu metu gali fiksuoti prisilietimą, temperatūrą, atstumą iki aplinkinių objektų ir veikiančią jėgą. Bendrovės teigimu, ši sistema leidžia jam pastebėti žmogų dar iki fizinio kontakto, sulėtinti ar pakeisti judesius ir saugiau dirbti bendroje erdvėje.
Tai ypač svarbu gamyklose ir kitose pramonės įmonėse, kur žmonės vis dažniau dirba šalia metalinių, nemažą svorį turinčių robotų. Netikėtas susidūrimas tokioje aplinkoje žmogui gali baigtis rimtais sužalojimais.
„Gene.01“ jutikliai įrengti visame kūne – nuo liemens iki galūnių. Jie ne tik registruoja tiesioginį prisilietimą, bet ir padeda robotui nustatyti, iš kurios pusės artėja žmogus bei kokio stiprumo jėga jį veikia.
Susiję straipsniai
Robotą galima mokyti vedžiojant jo rankas
Išmanioji „oda“ turi ir kitą paskirtį. Naujos užduoties robotą galima mokyti fiziškai nukreipiant jo rankas ir parodant ne tik reikiamą judesį, bet ir tai, kokią jėgą būtina panaudoti.
Tai padeda spręsti vieną iš sudėtingesnių humanoidinių robotų mokymo problemų – kaip sugriebti daiktą pakankamai tvirtai, kad šis neiškristų, tačiau kartu jo nesuspausti ar nesugadinti.
Mokantis vien iš vaizdo įrašų robotui gali būti sunku įvertinti tikslią žmogaus naudojamą jėgą. Tiesioginio fizinio mokymo metu jutikliai šią informaciją užfiksuoja.
„Gene.01“ sukurtas remiantis Italijos technologijos instituto mokslininkų darbais. Bendrovė nurodo, kad robotui pritaikyta metodika buvo aprašyta recenzuojamame mokslo žurnale „Nature Machine Intelligence“.
Kūnas ir dirbtinis intelektas kuriami kartu
Kuriant robotą buvo taikoma vadinamojo fizinio dirbtinio intelekto koncepcija. Pagal ją roboto konstrukcija, mechanika, jutikliai ir judesius valdanti programinė įranga projektuojami kaip viena sistema.
Tradiciniu atveju pirmiausia gali būti sukuriamas pats roboto kūnas, o vėliau jam pritaikomas valdymo algoritmas. „Generative Bionics“ teigimu, bendras projektavimo procesas leidžia iš karto derinti roboto stabilumą, ergonomiką, judesius ir sąveiką su žmogumi.
„Gene.01“ nėra pristatomas kaip vienai užduočiai skirtas galutinis gaminys. Jis turėtų tapti pagrindine platforma, kurios pagrindu bus kuriami skirtingoms pramonės sritims pritaikyti robotai.
Atsižvelgiant į numatytą darbą, gali būti keičiama roboto programinė įranga, išorinis dizainas ir galiniai įtaisai – rankos, griebtuvai, pėdos ar kiti darbo įrankiai.
„Skirtingai nei universalūs, visiems vienodai siūlomi humanoidai, „Gene.01“ yra keičiama platforma, kurią galima pritaikyti pagal konkretaus kliento poreikius“, – teigė „Generative Bionics“ vadovas Daniele Pucci.
Pirmoji užduotis – darbas laivų statykloje
Pirmasis praktinis roboto pritaikymas jau rengiamas. „Generative Bionics“ bendradarbiauja su Italijos laivų statybos milžine „Fincantieri“ ir kuria humanoidinį robotą, kuris laivų statyklose galėtų atlikti suvirinimo darbus.
Bendrovė taip pat sudarė strateginę partnerystę su Vokietijos įmone „Synapticon“. Partneriai siekia Europoje kurti robotų pavaras ir motorizuotus sąnarius, o galutinį jų surinkimą, kalibravimą ir saugumo bandymus atlikti Europos Sąjungoje.
„Generative Bionics“ skelbia pritraukusi 81 mln. JAV dolerių pradinio finansavimo. Į bendrovę investavo „CDP Venture Capital“, „AMD Ventures“, „Duferco“, „Eni Next“, „RoboIT“ ir „Tether“.
Bendrovės interneto svetainėje nurodoma, kad „Gene.01“ platforma ateityje galėtų būti pritaikyta ne tik gamyklose, bet ir logistikos, sveikatos priežiūros bei kitose srityse.