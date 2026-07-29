Apkasus kasė iš pusės kilometro atstumo: Lietuvos kariuomenė išbandė unikalią sistemą

Bendrose sprogmenų neutralizavimo ir Bendrosios inžinerijos kuopų pratybose integruojant naujausią techniką išbandyta inovacija yra svarbus žingsnis modernizuojant inžinerinės paramos užduotis ir užtikrinant maksimalų karių saugumą.
Karo Ukrainoje patirtis rodo, kad masinis dronų naudojimas gerokai apsunkina operacijų eigą, o tradicinis apkasų kasimas, tranšėjų ar mūšio pozicijų įrengimas tampa itin rizikingas. Išminavimo sistemos „GCS200“ panaudojimas leidžia tai atlikti nerizikuojant karių gyvybėmis, kadangi operatoriai sistemą valdo būdami saugioje priedangoje, maždaug pusės kilometro atstumu nuo užduoties vietos.
„Distancinio išminavimo sistema „GCS200“ pasižymi ne tik geru pravažumu, atsparumu pažeidimams bei integruota moderniausia įranga, bet ir turi įvairių keičiamų priedų, tokių kaip buldozerio mentė, krautuvas ir pan.
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Uždėjus specialų ekskavatoriaus priedą, mašina transformuojasi į ekskavatorių ir gali efektyviai vykdyti kasimo darbus nuotoliu“, – apie platesnes nei įprasta išminavimo sistemos panaudojimo galimybes pasakoja pratyboms vadovavęs vyr. ltn. Mindaugas Grigonis.
Anot jo, darbas su šia sistema labai panašus į darbą su standartiniu ekskavatoriumi, tik valdymas vyksta nuotolinio valdymo pultu. Jame operatorius realiu laiku mato vaizdą iš pačios išminavimo mašinos kamerų, o perpratus technikos gabaritus ir pasipraktikavus kasimo darbai vyksta greitai ir efektyviai.
Žvalgybai bei apsaugai papildomai naudojamas bepilotis orlaivis, kuris padeda kariams matyti situaciją iš oro ir operatyviai reaguoti. Tokio pobūdžio pratybos batalione buvo rengiamos pirmą kartą. O sėkmingas turimos inžinerinės technikos panaudojimas atveria naujas perspektyvas inžinerinių pajėgumų plėtrai.
Ateityje, atlikus minimalius patobulinimus, analogišką nuotolinio valdymo principą būtų galima pritaikyti ir kitoms mašinoms, taip dar labiau išplečiant saugiai vykdomų inžinerinių užduočių spektrą.
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