JAV užtrenkė duris Kinijos robotams: Pekinas pagrasino smogti atgal

Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra importuojami, pirmiausia iš Kinijos, kur vietos įmonės smarkiai pralenkė konkurentus šioje sparčiai augančioje srityje.
Kinijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad „kategoriškai prieštarauja“ antradienį JAV Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) priimtam sprendimui įtraukti „pažangius robotinius įrenginius“ į draudžiamų prekių sąrašą, motyvuojant nacionaliniu saugumu.
„Kinija visada kategoriškai prieštaravo JAV praktikuojamam pertekliniam nacionalinio saugumo sąvokos išplėtimui, siekiant spausti Kinijos įmones“, – reguliarioje spaudos konferencijoje sakė ministerijos atstovė Mao Ning.
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Pekinas imsis „būtinų priemonių“, kad apsaugotų Kinijos įmonių teises ir interesus, sakė ji. – „Protekcionizmas nepadidins JAV konkurencingumo. Jis tik pakenks amerikiečių bendrovių ir vartotojų interesams.“
Kinijoje įvairių formų ir dydžių robotų yra visur – nuo viešbučių iki prekybos centrų ir gamyklų.
Tam tikrų tipų dronai, taip pat Kinijos įmonės „Huawei“ bei „China Telecom“, jau buvo įtraukti į FCC sąrašą.
Dabar į jį taip pat įtraukti „mobilieji robotai“, kurie imituoja žmonių ir gyvūnų eiseną, stovėdami ant dviejų arba keturių kojų.
FCC sprendimas buvo pagrįstas Baltųjų rūmų sudarytos darbo grupės išvadomis, kuriose konstatuota, kad užsienyje pagaminti robotai gali sukurti „kibernetinio saugumo riziką, kuri kelia grėsmę kritinės infrastruktūros saugumui“ bei JAV gyventojų saugumui.
Dauguma humanoidinių robotų JAV naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose.
robotaihumanoidasKinija
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