Namo stogą pramušęs meteoritas pateikė staigmeną: mokslininkai sako, tai – užuomina į gyvybės pradžią

Mokslininkų darbas liepos 15 dieną paskelbtas recenzuojamame žurnale „Science Advances“.
Meteoritas į namą Hilzboro miestelyje, JAV Naujojo Džersio valstijoje, įsirėžė 2024 metų liepos 16 dieną. Kosminė uoliena pramušė stogą ir įkrito į pagrindinį namo miegamąjį.
Namo savininkas pasakojo išgirdęs garsų trenksmą, o įėjęs į kambarį lubose išvydo skylę. Lova, kilimas ir aplinkiniai daiktai buvo nusėti juodomis nuolaužomis bei dulkėmis, o kambaryje jautėsi stiprus sierą primenantis kvapas.
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Užuot plikomis rankomis rinkęs nuolaužas ar išmetęs jas kartu su statybinėmis šiukšlėmis, vyras panaudojo vienkartines pirštines ir aliuminio foliją. Meteorito gabalus jis sudėjo į stiklinius indus.
Mokslininkų teigimu, toks greitas ir atsargus elgesys padėjo apsaugoti mėginius nuo Žemėje esančių teršalų. Dėl to tyrėjai gavo vienus švariausių kada nors ištirtų šios rūšies meteorito fragmentų.
Meteoritas buvo pavadintas Hilzboro vardu. Jo fragmentai priskirti retai anglingųjų chondritų grupei – primityvioms kosminėms uolienoms, kurios išsaugojo medžiagas iš ankstyvųjų Saulės sistemos formavimosi etapų.
Tai tik antras užfiksuotas atvejis, kai krintant pastebėtas tokio konkretaus tipo meteoritas, o jo nuolaužos iš karto surinktos ir išsaugotos tyrimams.
Aptiko aminorūgščių ir senovinio sūraus vandens pėdsakų
Ištyrę meteorito sudėtį mokslininkai jame aptiko daug tirpių organinių junginių ir įvairių aminorūgščių. Aminorūgštys yra pagrindinės baltymų sudedamosios dalys, todėl dažnai vadinamos vienais svarbiausių gyvybės „statybinių blokų“.
Tačiau tai nereiškia, kad meteorite buvo aptikta gyvybė. Tyrėjai rado chemines medžiagas, kurios galėjo dalyvauti procesuose, vykusiuose dar prieš gyvybės atsiradimą.
Meteorite taip pat aptikta daug druskų ir natrio turinčių fragmentų. Tai rodo, kad uolieną jos pirminiame dangaus kūne kadaise veikė sūrus skystas vanduo.
Tyrėjų nuomone, sudėtingas aminorūgščių mišinys galėjo susidaryti pačiame asteroide, vykstant cheminėms reakcijoms, kurias skatino sūrus vanduo.
Meteorito sudėtis leidžia manyti, kad jis atkeliavo iš senovinio, iki galo nesusiformavusio planetinio kūno arba primityvaus asteroido, egzistavusio ankstyvojoje Saulės sistemoje.
Kosminė uoliena prieš smūgį sprogo atmosferoje
Meteorą 2024 metų liepos 16-ąją dienos metu pastebėjo dešimtys žmonių Niujorke, Naujajame Džersyje ir kitose JAV šiaurės rytų valstijose. Jis į atmosferą įskriejo maždaug 51,5 tūkst. kilometrų per valandą greičiu.
Kosminė uoliena atmosferoje suskilo, o jos sukeltą smūgio bangą pajuto dalis Niujorko ir Naujojo Džersio gyventojų.
Meteorito trajektoriją mokslininkams padėjo atkurti Amerikos meteorų draugijos kameros ir vieno namo durų skambučio kamera. Skaičiavimai parodė, kad uoliena greičiausiai atkeliavo iš asteroidų juostos.
Oro radarai užfiksavo ir ilgą krintančių smulkių nuolaužų debesį, tačiau iki šiol surastas tik vienas didesnis meteoritas – būtent tas, kuris pramušė namo stogą.
Tyrėjai tikisi, kad Hilzboro meteorito analizė padės geriau suprasti, kaip ankstyvojoje Saulės sistemoje formavosi organinės molekulės ir kaip vanduo bei gyvybei reikalingos medžiagos galėjo patekti į jauną Žemę.
Parengta pagal „Live Science“
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