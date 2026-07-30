„Android“ naudotojai prie „iPhone“ pereina ne dėl naujų funkcijų: priežastis – netikėta

Apie tai paskelbė rinkos tyrimų bendrovė „Consumer Intelligence Research Partners“ (CIRP), išanalizavusi per šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 metų kovą, JAV įsigytus „iPhone“ telefonus.
Tyrėjai palygino, kokius modelius rinkosi ankstesnį „iPhone“ keitę žmonės ir pirkėjai, kurie į „Apple“ ekosistemą perėjo iš „Android“.
Paaiškėjo, kad buvę „Android“ naudotojai gerokai rečiau rinkosi naujausios kartos „iPhone“ modelius.
Susiję straipsniai
Vieną iš „iPhone 17“ serijos telefonų – „iPhone 17“, „iPhone 17 Air“, „iPhone 17 Pro“ arba „iPhone 17 Pro Max“ – įsigijo 68 proc. iš „Android“ perėjusių pirkėjų.
Tarp žmonių, kurie jau anksčiau naudojosi „iPhone“, naujausios serijos modelius pasirinko net 80 proc. apklaustųjų.
Pakanka galimybės naudotis „Apple“ paslaugomis
CIRP tyrėjų teigimu, pirmą kartą „iPhone“ įsigyjančiam žmogui svarbiausiu pokyčiu dažnai tampa ne naujausias procesorius, pažangiausia kamera ar kitos brangaus modelio funkcijos, o pati „iOS“ sistema ir galimybė naudotis „Apple“ paslaugomis.
Pavyzdžiui, perėję prie „iPhone“ žmonės gauna prieigą prie „iMessage“, „FaceTime“ ir kitų tarpusavyje susietų „Apple“ ekosistemos funkcijų.
Todėl daliai pirkėjų pakanka ir pigesnio, ankstesnės kartos ar bazinio „iPhone“. Brangesnio „Pro“ modelio privalumai, palyginti su pačiu operacinės sistemos pakeitimu, jiems gali atrodyti ne tokie reikšmingi.
Tyrėjai taip pat atkreipė dėmesį, kad „Android“ telefonų rinkoje vartotojai yra įpratę prie itin plataus skirtingų gamintojų, specifikacijų ir kainų pasirinkimo. Dėl to jie gali būti labiau linkę ieškoti ir prieinamesnio „Apple“ telefono.
Dažniau renkasi ankstesnės kartos modelius
Šią tendenciją aiškiai parodė „iPhone 16“ serijos pardavimai.
„iPhone 16“ arba didesnį „iPhone 16 Plus“ pasirinko 17 proc. iš „Android“ perėjusių vartotojų. Tarp ankstesnių „iPhone“ savininkų šių modelių dalis siekė 12 procentų.
Vien „iPhone 16“ įsigijo 13 proc. buvusių „Android“ naudotojų ir 9 proc. ankstesnių „iPhone“ savininkų.
Dar ryškesnis skirtumas pastebėtas vertinant pigiausius „Apple“ telefonus.
„iPhone 16e“ arba jį pakeitusį „iPhone 17e“ pasirinko 14 proc. iš „Android“ atėjusių pirkėjų. Tarp ilgamečių „iPhone“ naudotojų šie modeliai sudarė tik 7 proc. pirkimų.
CIRP pažymi, kad „iPhone 17e“ prekyboje pakeitė „iPhone 16e“ 2026 metų kovą, todėl į tyrimą pateko abiejų modelių pardavimai.
Brangiausias modelis – išimtis
Vis dėlto tyrimas parodė ir vieną išimtį. Brangiausias „iPhone 17 Pro Max“ buvo beveik vienodai populiarus abiejose vartotojų grupėse.
Jį pasirinko 25 proc. iš „Android“ perėjusių pirkėjų ir 27 proc. ankstesnių „iPhone“ savininkų.
Tai rodo, kad dalis žmonių, nusprendusių pereiti prie „iOS“, nesirenka tarpinio varianto ir iš karto įsigyja aukščiausios klasės „Apple“ telefoną.
Iš „Android“ ateina maždaug kas aštuntas pirkėjas
Atskiras CIRP tyrimas parodė, kad 2026 metų pirmąjį ketvirtį 12 proc. naują „iPhone“ JAV įsigijusių žmonių prieš tai naudojosi „Android“ telefonu.
Pastaraisiais metais tokių pirkėjų dalis svyruoja nuo 11 iki 15 procentų.
Vis dėlto daugumą „Apple“ telefonų pardavimų ir toliau sudaro prie „iPhone“ liekantys klientai. CIRP duomenimis, 2026 metų pirmąjį ketvirtį jų dalis siekė 87 procentus.