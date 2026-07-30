„Bolt“ pristatė dar nematytą naujovę: kelionių užsakymas keičiasi iš esmės

Pavėžėjimo keliones per „ChatGPT“ galima planuoti visose pasaulio šalyse, kuriose per programėlę „Bolt“ siūlomos pavėžėjimo paslaugos. „Bolt“ yra pirmoji judumo paslaugų platforma Europos Sąjungoje, integravusi kelionių užsakymą į dirbtinio intelekto kalbos modelį.
Norint pradėti planuoti pavėžėjimo keliones per „ChatGPT“, šios programos meniu reikia susirasti skyrelį „Įskiepiai“ ir įsidiegti „Bolt“ įskiepį. Tai padarius kiekvieną kartą pakaks pradedant žinutę įrašyti @bolt – taip aktyvuojamas įskiepis – ir pateikti užklausą.
Pokalbio su „ChatGPT“ metu naudotojai iš anksto mato kelionės kainą, gali pasirinkti kelionės kategoriją ir sužinoti, kada atvyks vairuotojas.
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Kai naudotojas nusprendžia užsisakyti kelionę, jį „ChatGPT“ nuveda į programėlę „Bolt“, kur užsakymas užbaigiamas. Europos Sąjungoje, Jungtinėje Karalystėje, Ukrainoje, Šveicarijoje, Norvegijoje ir Azerbaidžane „Bolt“ tapo pirmąja platforma, pasiūliusia tokią galimybę – kelionę užsisakyti naudojantis dirbtinio intelekto įrankiu.
Dirbtinis intelektas tampa vis svarbesniu įrankiu planuojant ir organizuojant keliones – kaip rodo tyrimų bendrovės „Accenture“ duomenys, 80 proc. keliautojų visame pasaulyje savo kelionių planavimui jau dabar naudoja įvairius dirbtinio intelekto įrankius, o daugiau nei pusė iš jų būtų pasirengę kelionių planavimą visiškai patikėti dirbtiniam intelektui. „Visi taupome savo laiką ir dažnas nebenorime savo vakaro ar atostogų planams naudoti penkių skirtingų programėlių.
Didelė dalis planavimo dabar vyksta viename pokalbyje su dirbtinio intelekto įrankiu. Žmonės vis dažniau ieško įvairios informacijos naudodami dirbtinį intelektą, tad manome, kad išsikviesti automobilį turėtų taip pat būti paprasta – paklausi, pamatai kainą ir važiuoji“, – sako Laimonas Jakštys, „Bolt“ pavėžėjimo paslaugos vadovas Lietuvoje.
Šiuo metu per „ChatGPT“ planuojant pavėžėjimo keliones naudotojai yra nukreipiami į programėlę „Bolt“, kurioje įvyksta atsiskaitymas už kelionę. Vis dėlto ateityje „Bolt“ planuoja įdiegti galimybę už keliones sumokėti tiesiogiai „ChatGPT“ aplinkoje. „Bolt“ įskiepį „ChatGPT“ naudotojai gali rasti paspaudę šią nuorodą.