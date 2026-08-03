Nauja ir pavojinga Rusijos taktika: lėtus dronus keičia šios naujos raketos

Pavyzdžiui, liepos 31 d., kaip pranešama, Rusijos pajėgos paleido devynias „S8000 Banderol“ Odesos link. Remiantis Ukrainos pranešimais, visos jos buvo perimtos virš Juodosios jūros.
Iki šiol pagrindinis žinomas šios raketos nešėjas buvo Rusijos vidutinio aukščio žvalgybinis ir atakos dronas „Orion“ (taip pat žinomas kaip „Inochodec“).
Tačiau vienas „Orion“ gali gabenti tik vieną „S8000“ raketą. Todėl norint vienu metu paleisti devynias raketas, reikėtų, kad devyni „Orion“ tuo pačiu metu būtų ore. Tai atrodo labai mažai tikėtina – ypač atsižvelgiant į palyginti ribotą Rusijos karo tarnyboje esančių „Orion“ dronų skaičių.
Kita potenciali paleidimo platforma yra atakos sraigtasparnis „Mi-28“, kuris teoriškai galėtų gabenti keletą „Banderol“ raketų. Tačiau nėra patvirtintų įrodymų apie tokį operatyvinį panaudojimą, o Rusijos šaltiniai anksčiau šią galimybę apibūdino tik kaip ateities perspektyvą.
Todėl vienintelis logiškas paaiškinimas dėl didelio masto paleidimų lieka antžeminės paleidimo sistemos.
Rusija pirmą kartą viešai pristatė tokią paleidimo sistemą 2025 m. rugsėjį, nors plačiąją visuomenę ji sudomino tik visai neseniai.
Sprendžiant iš pakartotinių masinių raketų paleidimų į Odesą ir kitus pakrančių miestus, Rusija galbūt jau dislokavo keletą šių paleidimo įrenginių okupuotame Kryme. Tuo tarpu smūgiams į taikinius, esančius giliau Ukrainos teritorijoje, paprastai vis dar naudojama tik viena ar kelios „Banderol“ raketos – o tai leidžia manyti, kad „Orion“ išlieka pagrindine paleidimo platforma už Juodosios jūros regiono ribų.
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Viskas rodo, kad Rusija šiuo metu stengiasi išplėsti „S8000 Banderol“ gamybą. Jei taip ir yra, ateityje greičiausiai atsiras daugiau antžeminių paleidimo įrenginių ne tik okupuotame Kryme, bet galbūt ir kitose teritorijose. Dėl to „Banderol“ smūgiai galėtų tapti ne tik dažnesni, bet ir žymiai didesnio masto, rašo „Defense Express.
Dažnesnis „S8000“ naudojimas taip pat gali atspindėti mažėjantį tradicinių „Shahed“ dronų, varomų stūmokliniais varikliais, efektyvumą. Ukrainos augantis priešlėktuvinių dronų tinklas pasirodė esąs labai veiksmingas prieš šiuos lėtesnius taikinius, tuo tarpu daugelis esamų priešlėktuvinių sistemų sunkiai susidoroja su greitesniais reaktyviniais dronais ir kruizinėmis raketomis.
Dėl to atrodo, kad Rusija savo išteklius nukreipia į didesnio skaičiaus reaktyvinių „Shahed“ variantų, kitų greitaeigių dronų ir kruizinių raketų gamybą. Dėl to Ukrainai tampa vis svarbiau dislokuoti prieinamas, tačiau veiksmingas priešlėktuvines sistemas, galinčias susidoroti su šiomis greitesnėmis grėsmėmis.
Palyginimui, „S8000 Banderol“ maksimalus greitis, kaip teigiama, siekia iki 650 km/h, o kreiserinis greitis – 520–560 km/h. Raketą varo Kinijoje pagamintas turboreaktyvinis variklis „SW800Pro-A95“.
Pranešama, kad raketos maksimalus nuotolis veikimo siekia maždaug 500 km, o joje sumontuota 114,3 kg svorio galingo sprogstamojo fragmentacinio kovinio užtaiso galvutė „OFBCh-150“, rašo „Defense Express“.
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