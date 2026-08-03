Ryšio paradoksai: kodėl galingiausios bazinės stotys kartais neturi ką veikti

„Mobiliojo ryšio tinkle turime stočių, kurios didžiausią apkrovą patiria tik tam tikrais laikotarpiais, pvz., turistų sezono metu ar vykstant renginiams. Kasdien jų pajėgumai išnaudojami tik iš dalies, todėl vartotojams gali užtikrinti itin didelę interneto spartą. Tačiau prireikus šios stotys gali aptarnauti kelis ar net keliolika kartų didesnius duomenų srautus“, – teigia M. Valickas.
Tam, kad tokios stotys prireikus galėtų „pabusti“ ir aptarnauti dešimtis tūkstančių žmonių, reikia nuolat investuoti į tinklo plėtrą pridedant papildomų antenų, radijo dažnių ar pastatant naujų bazinių stočių. Neseniai „Telia“ įsigijo du papildomus 1,5 GHz dažnių blokus, kurie didina tinklo talpą ir suteikia daugiau galimybių perduoti duomenis didžiausių apkrovų metu. Kitaip tariant, tai dar vienas rezervas toms akimirkoms, kai ramiai veikianti stotis netikėtai tampa viena svarbiausių visame tinkle.
Stotis pažadina turistai ir grybautojai
Viena tokių stočių, pasak M. Valicko, yra netoli Januliškio, Labanoro girios teritorijoje veikianti bazinė stotis. Ji įrengta siekiant užtikrinti kokybišką ryšį atokioje vietovėje, tačiau kasdien jos aplinkoje vyrauja ramybė. Aplink driekiasi miškai, nuolatinių gyventojų nedaug, todėl perduodamų duomenų kiekiai išlieka palyginti nedideli. Būtent dėl to šioje vietoje galima tikėtis didesnių nei 300 Mbps 5G greičių. Tokio ryšio daugiau nei pakanka be trikdžių stebėti tiesiogines transliacijas aukšta raiška. Tiesa, vasarą stotis trumpam „pabunda“, kai į apylinkes suplūsta poilsiautojai, turistai ir grybautojai.
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Panašų paradoksą galima išvysti ir Palangoje. Paplūdimį aptarnaujanti gelbėtojų stotis turi itin pajėgią infrastruktūrą su visomis pagrindinėmis mobiliojo ryšio technologijomis, įskaitant greitąjį 5G. Vasaros sezono metu ji padeda aptarnauti tūkstančius poilsiautojų, tačiau žiemą ar esant prastiems orams didelė dalis šių pajėgumų lieka praktiškai nepanaudota. Todėl ne sezono metu čia galima pasiekti ir didesnius nei 1000 Mbps mobiliojo interneto greičius.
„Atskira tokių stočių-tinginukių kategorija yra renginių vietos. Tokios stotys kaip „Litexpo“, Dariaus ir Girėno stadionas, „Arena Vilnius“, „Žalgirio arena“ ir kitos. yra suprojektuotos taip, kad galėtų aptarnauti labai didelius lankytojų srautus koncertų, rungtynių ar parodų metu. Tokiomis dienomis jos dirba visu pajėgumu, tačiau tarp renginių didelė dalis jų galimybių tiesiog laukia kito antplūdžio“, – sako M. Valickas.
Per šventes poreikis išauga keliasdešimt kartų
Vargu ar daug kas tikėtųsi vieną greičiausių 5G ryšio vietų rasti šalia Pažaislio vienuolyno. Vis dėlto ramioje istorinėje teritorijoje veikianti bazinė stotis nėra stipriai apkrauta, todėl čia galima pasiekti ir daugiau nei 800 Mbps duomenų perdavimo spartą. Tokio interneto greičio pakanka vienu metu sklandžiai stebėti 4K raiškos vaizdo transliacijas, dalyvauti vaizdo skambučiuose ir sparčiai siųstis didelės apimties failus. Panaši situacija stebima ir Etnokosmologijos muziejuje, kuris yra įsikūręs miškų ir ežerų apsuptyje, todėl čia gali būti pasiekiama ir 1300 Mbps viršijanti interneto sparta.
Prie panašios kategorijos ekspertas priskiria Vingio parko, Alytaus Baltosios rožės tilto, Kalnų parko ir kitų gausiems žmonių srautams parengtų erdvių stotis. Intensyviausio darbo jos sulaukia per koncertus, miesto šventes ar kitus renginius.
Pvz., šiais metais Dainų šventės metu 5G apkrovimas Vingio parke šoktelėjo daugiau nei 80 proc., o perduodamų duomenų kiekis per 15 minučių viršijo 50 tūkst. MB – tai vienas ryškiausių šuolių lyginant su įprasta vasaros diena. Duomenys puikiai iliustruoja, kodėl tokiose vietose įrengiama itin galinga infrastruktūra: didžiąją laiko dalį jos pajėgumai lieka nepanaudoti, tačiau prireikus turi atlaikyti dešimčių tūkstančių žmonių srautus.
„Žmonės paprastai tikisi geriausio ryšio miesto centre, tačiau realybėje jis dažnai slepiasi prie stadiono be rungtynių, pajūrio gelbėtojų posto žiemą, vienuolyno teritorijoje ar net Labanoro girioje“, – sako M. Valickas.