Gera naujiena „Xbox“ gerbėjams – žada tikrai patogų sprendimą

„Microsoft“ jau yra pareiškę, kad „Helix“ bus galima žaisti PC žaidimus, todėl šių senesnių „Xbox“ žaidimų prieinamumas padės sukurti dar didesnę „Xbox“ žaidimų biblioteką, kurią bus galima naudoti įvairiuose įrenginiuose – panašiai kaip tai jau dabar įmanoma su „Steam“. Visų šių skaitmeninių licencijų sukūrimas taip pat padės pasirengti ateities žaidimų kompiuteriams be diskų nuskaitymo įrenginių. „Sony“ jau paskelbė, kad žaidimų diskai atgyveno, o „Microsoft“ gali pasekti šiuo pavyzdžiu.
„360“ žaidimų kūrėjai galės pasirinkti, kad jų žaidimai būtų suderinami (arba ne), jie taip pat galės kontroliuoti tokius dalykus kaip žaidimo kaina bei tai, ar jis bus prieinamas „Game Pass“ paslaugoje. Tikimasi, kad ši funkcija bus palaipsniui diegiama 2027–2028 m. visuose naujos kartos įrenginiuose. „Pilnas“ originalių „Xbox“ žaidimų paleidimas kompiuteriuose taip pat numatytas 2026 m. spalį – liepą paskelbtoje pradinėje programoje buvo įtraukti tik keturi žaidimai.
Dokumente taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip žaidėjai gali gauti skaitmeninę žaidimo, kurį jie jau turi fizinėje laikmenoje, versiją – apie tai liepos mėnesį pranešė „The Verge“. Dokumente teigiama, kad jei žaidėjas įdės „Xbox One“ ar „Series“ žaidimo diską į „Xbox One“ ar „Series X“ žaidimų kompiuterį su disko skaitytuvu, jam bus suteikta skaitmeninė licencija, susieta su tuo disku ir žaidėjo paskyra. Licencija liks žaidėjui visose „Xbox“ įrangose, tačiau jei diskas pereis į kitas rankas, licencija bus perleista naujam savininkui. Tai turėtų reikšti, kad žaidėjai vis dar galės keistis ir parduoti diskus. Kai disko pirminis savininkas perduos diską, jis nebegalės žaisti skaitmeninės versijos, kurią gavo iš to disko.
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Remiantis dokumentu, viešoji „Disc-to-Digital“ programos beta versija buvo numatyta liepą, o visuotinis prieinamumas – rugpjūtį. Kaip galima numanyti, „Microsoft“ iš pradžių planavo liepos mėnesį išbandyti „Disc-to-Digital“ programą su „Xbox Insiders“ dalyviais, tačiau beta versijos išleidimas buvo atidėtas, tad neaišku, kaip bus ir su viešu funkcijos prieinamumu.
Planuojami pokyčiai yra susiję su liepą paskelbtu dideliu „Microsoft“ „Xbox“ pertvarkymu, kurio metu buvo atleisti tūkstančiai darbuotojų, o bendrovė pardavė keturias studijas, rašo „The Verge“.
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