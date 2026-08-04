Išėjo uogauti – bet rado šį tą daugiau

„Jau pirmasis apžiūrėjimas parodė, kad tai nebuvo atsitiktinis metalo laužo gabalas, – sako muziejaus darbuotojas Wiktoras Czeszewskis. – Metalo lakšto pobūdis, kniedės, lėktuvo konstrukcijos ir šaudmenų pėdsakai rodo, kad tai yra lėktuvo fragmentai.“
Vėliau muziejaus komanda apžiūrėjo radimo vietą ir iškėlė papildomus nuolaužų fragmentus, taip pat šaudmenis, kurie buvo identifikuoti kaip naudoti britų lėktuvų kulkosvaidžiuose.
Tyrėjai taip pat rado vamzdį, pažymėtą identifikaciniu numeriu, kuris gali būti susijęs su „Rolls-Royce Merlin“ varikliu.
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Muziejaus atstovai mano, kad šis radinys gali būti susijęs su „Lancaster“ sparno fragmentu, 2009 m. iškeltu iš Baltijos jūros maždaug už vieno kilometro.
Šioje teritorijoje Antrojo pasaulinio karo paskutiniuoju laikotarpiu vyko intensyvūs mūšiai – kai sąjungininkų lėktuvai vykdė skrydžius virš Svinouiscio – tuomet vadinto Swinemünde – taikydamiesi į pramoninius objektus vokiečių kontroliuojamoje teritorijoje.
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Neseniai atrastą lėktuvą galėjo numušti vokiečių priešlėktuvinės baterijos, gynusios pakrantę.
Ši vieta dabar laikoma galima katastrofos vieta. Pareigūnai teigia, kad įgulos narių palaikai vis dar gali būti palaidoti po žeme, ir ragina skubiai imtis profesionalių apsaugos priemonių bei pradėti tyrimus.
„Mums vis dar kyla daug klausimų, o ateityje, tikriausiai, laukia ne viena staigmena, – sako muziejaus atstovas Milanas Litwinowiczius. – Nepastebimas varinis vamzdis gali pasirodyti esąs pirmasis raktas į daugiau nei 80 metų senumo mįslės išsprendimą.“
Parengta pagal „TVP World“.
IstorijaLenkijaAntrasis pasaulinis karas
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