Po LRTK kreipimosi „Meta“ apribojo prieigą prie dešimties „Facebook Reels“ įrašų

LRTK per „Meta Official Requests“ portalą nurodė kreipusis dėl „Facebook“ paskyros, kurioje, komisijos vertinimu, buvo sistemingai pažeidžiamos autorių teisės ir skelbiamas Lietuvos teisės aktų neatitinkantis turinys.
„Paskyroje nuolat be autorių teisių turėtojų leidimo kaip „Facebook Reels“ buvo skelbiami Lietuvos transliuotojų TV3, LRT ir LNK televizijos programų fragmentai. Komisijos vertinimu, tokiais veiksmais buvo pažeidžiamos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 8 punktų nuostatos“, – pranešime pažymėjo LRTK.
Kreipimesi taip pat pažymėta, kad dalis įrašų kurstė neapykantą migrantams ir musulmonams, o vienu atveju skleista klaidinanti informacija apie vaikų grąžinimą tėvams karo ar oro pavojaus atveju.
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Atsakydama į LRTK kreipimąsi, „Meta“ nurodė, kad jai „nėra aišku, jog visas praneštas turinys yra neteisėtas arba pažeidžia „Facebook“ bendruomenės standartus ar „Instagram“ bendruomenės gaires“. Tačiau bendrovė informavo pašalinusi arba apribojusi prieigą prie visų dešimties nurodytų įrašų.
Nepaisant to, „Meta“ nepriėmė sprendimo pašalinti pačią paskyrą, nors tokio sprendimo LRTK prašė, remdamasi sisteminiu pažeidimų pobūdžiu.
LRTK teigimu, tai pirmasis atvejis, kai sulaukta „Meta“ sprendimo dėl oficialaus prašymo pašalinti „Facebook“ paskyrą dėl sisteminių autorių teisių pažeidimų.
„Šis atvejis parodė, kad oficialūs LRTK pranešimai platformoms gali duoti konkretų rezultatą. Pateikėme išsamiai pagrįstą informaciją apie sisteminius autorių teisių pažeidimus ir kitą, mūsų vertinimu, neteisėtą turinį. Po mūsų kreipimosi „Meta“ pašalino visus pranešime nurodytus įrašus. Tačiau vien atskirų įrašų pašalinimo nepakanka, jei paskyra ir toliau naudojama tokiam pačiam turiniui skelbti. Todėl sieksime, kad platformos vertintų ne tik pavienius įrašus, bet ir paskyras, kurių veikla grindžiama sisteminiais teisės pažeidimais“, – pranešime teigė LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
LRTK pažymėjo pasinaudosianti „Meta“ numatyta apeliacijos procedūra ir sieksianti, kad platforma iš naujo įvertintų sprendimą nešalinti visos paskyros.
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