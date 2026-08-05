Atsakui į naują rusų technologiją sukurti Ukraina turi metus – paaiškino, koką grėsmę tai kelia

– Ar „Rasvet“ galima laikyti tiesioginiu „Starlink“ analogu karinėms reikmėms? Ar šioje sistemoje yra esminių trūkumų, kuriuos Ukraina galėtų panaudoti savo naudai?
– Iš esmės ir pagal veikimo principą „Rasvet“ turi tą pačią paskirtį kaip ir „Starlink“ ir veiks lygiai taip pat. Skirtumas yra nedidelis – techninis, pavyzdžiui, susijęs su orbitomis ir palydovų skaičiumi, kurį Rusija planuoja paleisti į orbitą. Jei „SpaceX“ turi 15 000 palydovų, o tinklo pralaidumas dėl jų skaičiaus yra labai didelis, tai rusai teigia, kad jų palydovų skaičius augs ne taip greitai. Tai reiškia, kad tinklo pralaidumas bus šiek tiek ribotas. Tačiau veikimo principas tas pats, terminalas atrodys maždaug taip. Ir greitis bus toks pat. Klausimas tik tas, kiek abonentų vienu metu galės naudotis geru greičiu ir paslaugų kokybe.
Jei rusai išlaikys dabartinį palydovų paleidimų tempą (maždaug kartą per 4 mėnesius), tai kada jie iš tikrųjų galės užtikrinti stabilų aprėptį virš didžiosios dalies Ukrainos?
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Skraidyti vos keliems palydovams virš Ukrainos nepakanka. Jei norima, kad ryšio kanalas veiktų nuolat, reikia, kad būtų bent jau 300 palydovų. Pavyzdžiui, dabar ten kažkuris palydovas turi 10 minučių trukmės ryšio langą. Na, ir ką tai duoda? Nieko. Labai sunku viską apskaičiuoti taip, kad atakos metu palydovas užtikrintų valdymą 10 minučių. Valdymas turi būti nuolatinis – visą laiką. Pavyzdžiui, kai skrenda bepilotis. O tam reikia, kad pastovus palydovų skaičius užtikrintų nuolatinį ryšį bet kuriuo metu.
– Jei rusai iki 2027 m. vidurio iš tiesų užtikrins visą parą trunkantį aprėpties laikotarpį virš Ukrainos – kiek tai pakeis karo pobūdį ore ir jūroje?
– Lygiai taip pat, kaip mes dabar turime „Starlink“, tą patį turės ir Rusija. Tai reiškia, kad jų kareiviai fronto linijose turės ryšio priemonę. Tai taip pat bus ryšio kanalas elektroninės kovos (EW) punktams ir pilotams. Be to, jie tikrai turės ryšio kanalą vidutinio nuotolio ir tolimojo nuotolio operacijoms, kad galėtų mus pulti.
– Ar terminalai jau gali būti naudojami ne tik valdymui, bet ir žvalgybos duomenų perdavimui iš dronų realiuoju laiku?
– Terminalas – tai tiesiog ryšio kanalas, nieko daugiau. Įsivaizduokite, kad turite mobilųjį telefoną. Ką juo perduosite – tai jūsų reikalas. Galite perduoti bet kokią informaciją, ką tik norite.
– Ar tikrai rusai jau bando šiuos palydovus būtent dronų valdymui, o ne tik įprastiniam ryšiui?
– Tai ne tik dronai. Dronai – tai tik dalis, skirta mums pulti. Tačiau jie ten susiduria su labai didele ryšio ir ryšio kanalų problema. Pavyzdžiui, vaikinų grupei, dirbančiai su rusiškais dronais, reikia perduoti vaizdo kanalą iš kokio nors „Mavic“ į štabą. Šiuo metu to padaryti neįmanoma. Mes taip darome, o jiems dabar sunku. Jei, pavyzdžiui, matėte, kaip atrodo mūsų štabas, tai jame įrengta 20–40 monitorių, ir štabo vadas mato viską, kas vyksta mūšio lauke. Taip yra dėl to, kad turime daug mūsų vaikinų grupių, kurios dirba tiesiogiai prie fronto linijos ir turi kanalą, per kurį tiesiai iš bepiločio į štabą perduoda žvalgybinę informaciją apie tai, kas vyksta. Tačiau tokios grupės yra mobilios. Šiandien čia, rytoj ten – joms nuolat reikalingas toks ryšio kanalas, kad būtų galima perduoti informaciją ir keisti poziciją. Rusai tokio ryšio kanalo apskritai neturi, jo pas juos tiesiog nėra.
– Rusai naudoja įrenginius, skirtus „Starlink“ signalui slopinti. Kokias technines ir taktines atsakomąsias priemones Ukraina gali ir privalo jau dabar imtis prieš „Rassvet“?
– Pirma, tai elektroninės kovos priemonės. Lygiai taip pat, kaip rusai slopina mūsų sistemą, mes galime kurti elektroninės kovos priemones, kurios slopins jų sistemą. Tai taip pat įmanoma. Be to, tai galbūt sankcijos, nes esu 100 proc. įsitikinęs, kad visi rusų kosminiai aparatai pagaminti iš užsienietiškų komponentų. Rusijoje nėra materialinės ir techninės bazės. Pavyzdžiui, „Iskander“ raketas jie gali gaminti naudodami didelius tranzistorius ir senus lustus. Terminalams reikalingos kitos technologijos, ir rusai jas naudos.
Galime bandyti daryti įtaką šiam procesui sankcijomis, bet taip pat suprantame, kad tai padaryti sudėtinga. Jei Rusijai prireiks palydovų įrangos, jie ją suras per tarpininkus visame pasaulyje. Kosmodromų mes negalime pulti, nes Rusijoje jų yra daug. Palydovų gamybą vargu ar galėsime pulti, ji vyksta kažkur paslėpta.
– Kaip greitai rusai galės pradėti masinę signalų priėmimo terminalų gamybą?
– Manau, labai greitai. Noriu jums pasakyti: jei rusai patys to nesugebės padaryti, manau, jiems padės kinai. Tai įvyks labai greitai. Dabar matome, kad pirmieji 16 palydovų buvo paleisti kovo mėnesį, dabar paleista dar 20 palydovų – bet nė vienas iš jų kol kas neužėmė galutinės pozicijos orbitoje. Tai reiškia, kad sistema dar tik bandoma. Manau, kad turime maždaug pusę metų ar metus, kad sukurtume elektroninės kovos priemones, kurios turės įtakos. Na, ir pritrauktume tarptautinę bendruomenę.
Jei rusai būtų pasakę, kad kuria tinklą civilinėms reikmėms, tai būtų viena – bet vyko konferencija su V. Putinu, kurioje karininkas paklausė V. Putino, kada frontuose pasirodys „Starlink“ analogas. Ir V. Putinas ten tiesiai atsakė, kad mes tuo užsiimame, leidžiame palydovus, planuojame ir suteiksime jums šias priemones frontuose. Kitaip tariant, Rusija neslepia, kad tai technologija, kurią jie naudos kariniais tikslais. O ką tai reiškia Europai? Europa taip pat supranta, kad jei ateityje įvyktų kokia nors karinė agresija prieš kurią nors Europos šalį, tai šie dronai ir „Starlink“ analogai taip pat taptų grėsme Europai. Todėl, kai Rusijoje atsiranda pasaulinio masto technologiniai sprendimai, tai kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir kitoms šalims.
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