Agentūros atstovas spaudai Andrijus Černiakas „Reuters“ teigė, kad Rusija planuoja dislokuoti apie 90 Šiaurės Korėjos kareivių Voroneže – Vakarų Rusijos regione, esančiame maždaug 150 km atstumu nuo Ukrainos sienos, ir įtraukti šį dalinį į Rusijos 112-ąją raketų brigadą.
Per pastaruosius metus Voronežas tapo logistikos centru, iš kurio vykdomos Maskvos karinės operacijos: iš čia geležinkelio ir kelių linijos veda į pietus – į Belgorodą (Rusijos miestą prie fronto linijos) ir toliau į Rostovą, kuris yra Rusijos operacijų pietų ir pietryčių Ukrainoje bazė.
Šis regionas taip pat jungiasi su Kursku, kur Šiaurės Korėjos kareiviai kovojo su Ukrainos pajėgomis nuo 2024 m. lapkričio iki 2025 m. kovo – tuo metu, kai Kyjivas pradėjo didžiausią per visą karą tarpvalstybinį įsiveržimą.
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A. Černiakas teigė, kad tikslus raketų dislokavimo mastas ir konfigūracija dar nėra identifikuoti ir bus aptarti kitą mėnesį vyksiančiose aukšto lygio derybose tarp Maskvos ir Pchenjano. Pasak jo, jau patvirtinta, kad Šiaurės Korėja į Rusiją išsiuntė naują 40-ies „KN-23“ ir „KN-24“ raketų partiją, kartu su jas valdyti galinčiu personalu.
Pasak A. Černiako, Rusija tikisi, kad šis siuntinys galiausiai išaugs iki 120 raketų ir šešių paleidimo įrenginių – nors jis pridūrė, kad vis dar neaišku, kokį vaidmenį Šiaurės Korėjos įgulos atliks, kai raketos atsidurs Rusijos rankose: ar raketas leis šiaurės korėjiečiai, ar teiks paramą tai darančioms Rusijos pajėgoms.
„KN-23“ yra mobilioji, branduolinę galvutę gabenti galinti trumpo nuotolio Šiaurės Korėjo balistinė raketa, kuri pastaraisiais metais buvo ne kartą išbandyta. Kariniai analitikai jau seniai atkreipė dėmesį į tai, kad jos konstrukcija labai panaši į pačios Rusijos „Iskander-M“ sistemą – tiek, kad Ukrainos pareigūnai apibūdino jas kaip funkciškai tarpusavyje pakeičiamas.
„Defence Blog“ stebėjo Šiaurės Korėjos „KN-23“ eksportą į Rusiją nuo tada, kai Maskva pirmą kartą pradėjo jas paleisti į taikinius Ukrainoje 2023 m. pabaigoje, kai raketų tikslumas buvo toks prastas, kad Ukrainos kariai iš pradžių nekreipė dėmesio į šią grėsmę.
Dabar situacija pasikeitė. Ukrainos pareigūnai teigia, kad nuo to laiko raketos tikslumas smarkiai pagerėjo – šį pokytį Ukrainos ir Vakarų pareigūnai iš dalies sieja su realiais kovos duomenimis, kurie naudojami Šiaurės Korėjos ginklų programose.
Šio padidėjusio tikslumo pasekmės tapo ypač akivaizdžios liepos pabaigoje, kai „KN-23“ smūgis Radušnės kaime netoli Kryvij Riho nusinešė šešių žmonių – ir tarp jų trijų vaikų – gyvybes. Ukrainos prezidento sankcijų komisaras Vladyslavas Vlasiukas vėliau patvirtino, kad tyrėjai aptiko antrą „KN-23“ smūgio kraterį maždaug 3,5 kilometro atstumu nuo pirmojo smūgio vietos, atvirame lauke, kur netoliese nebuvo jokių akivaizdžių karinių tikslų – šis faktas, jo teigimu, paneigia bet kokius teiginius, kad raketa nukrypo nuo kurso.
V. Vlasiukas taip pat teigė, kad „KN-23“ turi bendrų komponentų su „Iskander-M“, įskaitant Vakarų šalyse pagamintas dalis – šis teiginys atitinka ankstesnius nustatymus, kad Šiaurės Korėjos raketose aptikta užsienyje pagaminta elektronika yra susijusi su sankcijų apėjimo tinklais, apimančiais kelias šalis.
A. Černiako aprašytas dislokavimas įvyko po to, kai Rusija paleido į Ukrainą pirmąsias Šiaurės Korėjos raketas nuo praėjusių metų rugpjūčio – per šią pertrauką analitikai nebuvo tikri, ar Pchenjano raketų tiekimas į Maskvą sulėtėjo.
Pačios Rusijos raketų gamyba sunkiai spėja patenkinti karo poreikius, ir šis trūkumas ne kartą privertė Maskvą vėl kreiptis į Šiaurės Korėją tiek dėl balistinių raketų, tiek dėl artilerijos sviedinių. Nuo karo pradžios Pchenjanas Rusijai tiekė daugiau nei 100 „KN-23“ ir „KN-24“ raketų, taip pat milijonus artilerijos sviedinių, ir Vakarų bei Ukrainos žvalgybos vertinimais, daugiau nei 10 000 kareivių, išsiųstų kovoti Rusijos Kursko srityje.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusį mėnesį pareiškė, kad Kremlius spaudžia Šiaurės Korėją atsiųsti dar 30 000 karių, o Voronežo srityje jau vyksta pasirengimai juos priimti. Jei šis skaičius pasitvirtintų, tai daugiau nei dvigubai padidintų patvirtintą Šiaurės Korėjos kareivių indėlį į Rusijos karą. Be to, tai reikštų didelį Šiaurės Korėjos karinį pėdsaką tame pačiame regione, kuriame, kaip dabar manoma, bus dislokuotas A. Černiako aprašytas raketų dalinys – o tai leidžia manyti, kad Voronežas tampa pagrindiniu mazgu, kuriuo remiantis Pchenjanas plečia savo karinį buvimą Rusijoje, o ne tik laikinu tarpinės stotelės punktu.
Ukraina susiduria su perspektyva, kad Šiaurės Korėjos raketų pajėgos regione išaugs tuo metu, kai jos pačios oro gynybos pajėgos yra išsekusios – ypač kovojant su tokiomis greitųjų balistinių raketų grėsmėmis, kokias kelia „KN-23“ ir „Iskander-M“.
Balistinės raketos skrenda pernelyg greitai, kad jas galėtų perimti dauguma trumpo nuotolio oro gynybos sistemų, todėl Ukraina, norėdama jas numušti, turi pasikliauti ribotu pažangių raketų perėmėjų atsargų kiekiu – daugiausia JAV pagaminta „Patriot“ sistema. Dėl šios priežasties Rusija vis labiau remiasi balistinėmis raketomis, tikėdamasi, kad dėl Ukrainos perimamųjų raketų trūkumo daugiau jų prasiskverbs pro gynybos linijas, rašo „Defence Blog“.
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