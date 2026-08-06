Puiki žinia gerbėjams: bus ne vienas „Warhammer 40 000“ serialas, o net du

Atsiskyręs nuo suaugusiems skirtos animacinės antologijos „Secret Level“, naujas animacinis serialas „Warhammer 40 000“ sparčiai artėja prie premjeros. Šis serialas kilo iš „Secret Level“ epizodo „And They Shall Know No Fear“, kuris debiutavo 2024 m. gruodį.
Serialas dar neturi pavadinimo, tačiau žinome, kad jį kuria „Amazon MGM Studios“, „Blur Studios“ ir britų kompanija „Games Workshop“, kuri yra pačių miniatiūrinių karo žaidimų „Warhammer 40 000“ kūrėja.
Holivudo megažvaigždė ir „moksliukų valdovas“ Henry Cavillas (žinomas iš Superman“ filmų serialo „The Witcher“) sutiko tapti vykdančiuoju prodiuseriu, be to, jis atliks vaidmenį anksčiau paskelbtame realaus veiksmo seriale „Warhammer 40,000“, kurį kuria „Amazon MGM Studios“ ir kurio autorius yra scenaristas bei prodiuseris Mike'as Flanaganas („Midnight Mass“, „Carrie“).
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Šiuo metu apie siužetą žinoma nedaug – tik tai, kad jis bus sutelktas į „Deathwatch“: kibernetiškai patobulintų kosminių jūrų pėstininkų grupę, kuri ypač meistriškai naikina ateivius ksenus.
Originalųjį trumpametražį režisavo Dave'as Wilsonas, kuris vėl prisijungė prie projekto kaip bendraautorius ir režisierius, o kūrimo procese jam padeda Johnas Orloffas („Masters of the Air“, „Band of Brothers“).
„Secret Level“ kūrėjas Timas Milleris („Love, Death + Robots“) kartu su Dave’u Wilsonu iš „Blur Studios“, taip pat H. Cavillu ir Natalie Viscuso atlieka vykdančiojo prodiuserio pareigas. Prie jų prisijungė Roy Lee iš „Vertigo Entertainment“ ir Andy Smillie iš „Games Workshop“.
„Secret Level“ nebuvo sumanytas tiesiog kaip antologijos dalis. Jis buvo sukurtas kaip atspirties taškas didesnėms istorijoms, – teigia D. Wilsonas . – Reakcija į „Warhammer“ epizodą buvo nepaprasta, ypač iš tų gerbėjų, kurie suprato, kiek pastangų buvo įdėta, kad pasaulis būtų atkurtas tiksliai. Šis serialas suteikia mums galimybę remtis tuo pagrindu ir papasakoti daug platesnę istoriją. Jau daugiau nei dvidešimt metų norėjau papasakoti ilgametražę istoriją, kuri vystosi „Warhammer 40,000“ pasaulyje, ir esu nepaprastai dėkingas „Games Workshop“ bei „Amazon MGM Studios“ už suteiktą galimybę tai padaryti.“
„Prime Video“ aktyviai užsiima žaidimų adaptacijomis – jo repertuare yra pripažintas serialas „Fallout“ ir serialas „Tomb Raider“, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka „Game of Thrones“ žvaigždė Sophie Turner. „Amazon MGM Studios“ taip pat intensyviai dirba prie epinio „God of War“ projekto, o „Guardians of Galaxy“ žvaigždė Dave Bautista šiuo metu yra pagrindinis kandidatas į Krato vaidmenį – po to, kai Ryanas Hurstas dėl traumos pasitraukė iš projekto.
Konkreti „Warhammer 40 000“ animacinio serialo premjeros data dar nepaskelbta, rašo space.com.
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