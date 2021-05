Paaiškino, kodėl skiepas dažniausiai suleidžiamas į ranką

Kaip specialistė, turinti išsilavinimą visuomenės sveikatos ir slaugos srityse – bei būdama dviejų smalsių vaikų mama – Purdue universiteto profesorė Libby Richards neretai išgirsta šį klausimą. Tad štai ką mokslas sako apie tai, kodėl daugumą skiepų gauname į ranką.

„Verta paminėti, kad dauguma – nors ir ne visi – skiepai yra švirkščiami į raumenis, – aiškina L.Richards. – Kai kurios vakcinos – pavyzdžiui, rotaviruso vakcina – vartojamos per burną. Dar kitos suleidžiamos po oda – pavyzdžiui, skiepai nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės. Tačiau daugelis kitų suleidžiami į raumenį“.

Bet kodėl raumuo toks svarbus – ir kiek svarbi jo vieta kūne?

Raumenyse yra imuninių ląstelių

Raumenys yra puiki vakcinavimo vieta, nes raumenų audinyje yra svarbių imuninių ląstelių, pasakoja L.Richards. Šios imuninės ląstelės atpažįsta antigeną – mažą viruso ar bakterijos fragmentą, kuris atkeliauja su vakcina ir kuris stimuliuoja imuninį atsaką.

Raumenų audinio imuninės ląstelės paima šiuos antigenus ir pateikia limfmazgiams.

Įšvirkščiant vakciną į raumenų audinį, vakcina lieka lokalizuota, todėl imuninės ląstelės gali įspėti kitas imunines ląsteles, ir pradėti dirbti.

Kai vakciną atpažįsta raumens imuninės ląstelės, jos perneša antigeną į limfagysles, o šios antigeną pernešančias imunines ląsteles pergabena į limfmazgius.

Limfmazgiuose – pagrindiniuose mūsų imuninės sistemos komponentuose – yra daugiau imuninių ląstelių, kurios atpažįsta vakcinose esančius antigenus – ir pradeda imuninį antikūnų kūrimo procesą.

Limfmazgių sankaupos yra vietose, esančiose netoli vakcinos suleidimo vietų. Pavyzdžiui, daugelis vakcinų švirkščiami į viršutinėje rankos dalyje esantį deltinį raumenį, nes jis yra arti limfmazgių, esančių po pažastimi. Kai vakcinos skiriamos į šlaunį, limfgyslėmis taip apt keliauja netoli – pasiekia kirkšnies limfmazgių grupę.

Raumenys lokalizuoja

Raumeninis audinys taip pat linkęs lokalizuoti reakcijas į vakcinas. Suleidus vakciną į deltinį raumenį, injekcijos vietoje gali pasireikšti vietinis uždegimas ar skausmas.

Kai tam tikros vakcinos suleidžiamos į riebalinį audinį, padidėja dirginimo ir uždegiminės reakcijos tikimybė – nes riebalinis audinys prastai aprūpinamas krauju, todėl blogai absorbuojami kai kurie vakcinos komponentai.

Vakcinos, kuriose yra adjuvantai (įvairios kilmės ir sudėties medžiagos, skatinančios imunogenezę) arba komponentai, stiprinantys imuninį atsaką į antigeną, turi būti švirkščiami į raumenis – kad būtų išvengta plataus masto dirginimo ir uždegimo. Adjuvantai įvairiais būdais skatina stipresnį imuninį atsaką.

Dar vienas lemiamas veiksnys parenkant vakcinos suleidimo vietą – raumens dydis.

Suaugusieji ir trejų metų bei vyresni vaikai paprastai gauna vakcinas į viršutinę rankos dalį, deltinio raumens srityje. Jaunesni vaikai skiepijami šlaunies viduryje – nes jų rankų raumenys yra mažesni, mažiau išsivystę.

Kitas vakcinos vartojimo aspektas yra skiepijimo patogumas ir priimtinumas. Ar įsivaizduojate save masinės vakcinacijos klinikoje nusimaunantį ar nusimaunančią kelnes? Pasiraitoti rankovę yra daug paprasčiau ir priimtiniau.

Infekcinių ligų protrūkiai – pavyzdžiui, gripo sezono metu ar per tokias epidemijas kaip COVID-19 – reikalauja, kad mūsų visuomenės sveikatos sistema per trumpą laiką paskiepytų kuo daugiau žmonių. Dėl šių priežasčių pirmenybė teikiama injekcijai į ranką – vien dėl to, kad ji lengvai pasiekiama.

Parengta pagal „The Conversation“.