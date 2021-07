Plastiko perdirbimo ateitis? Sugalvojo, kaip vos per valandą atliekas paversti reaktyviniais degalais

Vašingtono valstijos universiteto mokslininkai sugalvojo, kaip plastiko atliekas paversti angliavandeniliais – cheminėmis medžiagomis, iš kurių galima gaminti įvairius degalus. Tokias chemines reakcijas, kuriose plastikas talpinamas į specialias kameras su įvairiais katalizatoriais, mokslininkai tiria jau ne vienerius metus. Tačiau dabartinis pasiekimas leidžia populiarius plastikus paversti kuro komponentais vos per valandą. Be to, ši reakcija gali vykti žemesnėje temperatūroje.

Mokslininkai sukūrė naują katalizatorių, kurio pagrindas – anglis ir rutenis. Reakcija vyksta 220 °C temperatūroje (žemesnėje, nei kitos panašios reakcijos) ir per valandą konvertuojama 90 proc. polietileno. Iš polietileno gaminama labai daug plastiko produktų – pirkinių maišeliai, įvairūs buteliai, pakuotės. Bet mokslininkų manymu, šis procesas galėtų būti pritaikomas ir kitiems plastikams.

Polietileną perdirbti pakankamai sunku, nes didelė jo atliekų dalis – lengvi ir ploni maišeliai, kuriuos sunku išplauti, smulkinti ir transportuoti konvejeriais. Paversti jį reaktyvinio kuro ingredientais būtų puiki išeitis.

Bet tai dar ne viskas. Angliavandeniliai naudojami ne tik degalams gaminti. Mokslininkai mano, kad tai galėtų tapti ir įvairių pramoninių lubrikantų gamybos proceso dalimi. Mokslininkai dabar ieškos geriausių būdų komercializuoti šį procesą. Klientų turėtų būti, nes efektyvaus plastiko perdirbimo sprendimai dabar yra labai paklausūs, o šis procesas leidžia pagaminti labai vertingų žaliavų.