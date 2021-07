EK finansuos 11 koronaviruso mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų, dviejuose iš jų – Lietuvos tyrėjai

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos dalyvauja projekte „EUCare“ ("European Cohorts of Patients and Schools to Advance Response to Epidemics“, vienijančiame tarpdisciplininę virusologų, epidemiologų, statistikos, dirbtinio intelekto ir kitų sričių tyrėjus bei ekspertus iš 10 šalių.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos Lietuvai atstovauja projekte „COVend“ (Biomarker and AI-supported FX06 therapy to prevent progression from mild and moderate to severe stages of COVID-19), kuriame dalyvauja 13 šalių mokslininkai.

Projektai atrinkti EK paskelbus specialų paraiškų konkursą – pirmąjį pagal programą „Europos horizontas“ – finansuoti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, siekiant užkirsti kelią COVID-19 atmainų poveikiui, jį švelninti ir reaguoti pagal naują Europos biologinės gynybos parengties planą „HERA Incubator“. Projektai yra skirti naujų gydymo būdų bei vakcinų klinikiniams tyrimams, išplėsti prieigą prie mokslinių tyrimų infrastruktūros ir pagerinti duomenų, patirties bei kitų mokslinių tyrimų išteklių mainus.

Lietuvos mokslo taryba koordinuoja 9 „Europos horizonto“ veiksmų grupes, vykdydama nacionalinių kontaktinių atstovų (angl. National Contact Points, NCP) funkcijas.