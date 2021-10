Europietiškoji „Haliade-X 14“ yra 14 MW vėjo jėgainė, kuri bandymams buvo surinkta Roterdame. Ši „GE Renewable Energy“ jėgainė yra 260 metrų aukščio ir turi 107 metrų ilgio mentis. Pusės jos apsisukimo pakaktų jūsų namams visai dienai. Ir „Haliade-X 14“ galėtų būti rekordinė – jei ne kinų „MySE 16.0-242“

„MySE 16.0-242“, kuri šiuo metu vis dar yra gaminama, bus tik 242 metrų aukščio, tačiau gamintojai „MingYang Smart Energy“ skelbia, kad ji galės pasigirti 16 MW galia. Per metus tokia jėgainė gali prisukti 80 tūkstančių MWh energijos – tiek turėtų pakakti 20 tūkstančių namų. Planuojama, kad ši jėgainė dirbs apie 25 metus.

Iš kur ta didesnė „MySE 16.0-242“ galia? Na, ši turbina turi šiek tiek ilgesnes mentis – 118 m. Galbūt tie 9 metrai neatrodo tiek daug, bet tai stipriai padidina plotą, kuriuo jėgainė gaudo vėją. Visas rotoriaus skersmuo – 242 metrai – į tokį skritulį galėtumėte sukimšti 6 futbolo aikštes.

Tiesa, priešingai nei „Haliade-X 14“, „MySE 16.0-242“ kol kas egzistuoja tik simuliacijose ir inžinierių planuose. Kita vertus, neturime priežasčių abejoti, kad ji bus pastatyta – greičiausiai ji jau kažkur pakeliui. Didelių vėjo jėgainių privalumas yra geresnis galios ir statybos bei priežiūros kaštų santykis. Kitaip tariant, didinant jėgainės dydį galima laimėti daug energijos – o kaštai išauga nedaug.

Trūkumas – senstančios anglies pluošto mentys nėra perdirbamos. Dažniausiai jos yra tiesiog palaidojamos sąvartynuose. „Siemens“ tai po truputį keičia, nors prireiks laiko, kad šioje srityje įvyktų visą pramonę apimantys pokyčiai.

Kita vertus, nors „Haliade-X 14“ ir „MySE 16.0-242“ kada nors aplinką pamaitins mikroplastikais, tai įvyks tik po 25 metų. Be to, „MySE 16.0-242“ per savo tarnavimo laiką padėtų išvengti 1,6 milijonų tonų anglies dioksido emisijų.