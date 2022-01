Pamokos prasideda anksti dėl to, kad tėvai galėtų eiti į darbą per daug nesibaimindami dėl kažin ką veikiančių vaikų. O darbas taip anksti prasideda todėl, kad praeito amžiaus pradžioje žmonės dirbdavo po 10-16 valandų per dieną. Darbo dienos ribojimas ties 8 valandomis buvo didelis milžiniško judėjimo tikslas. Ir jis buvo pasiektas – bet darbo dienos pradžia liko senojoje vietoje, kad laisvas žmonių laikas būtų koncentruotas vakare.

Taigi, daugelyje šalių vaikai eina į mokyklą 8 ar 9 valandą ryte. Mažiausiai pasisekė tiems, kurie gyvena šiek tiek toliau nuo mokyklos. Vienoje klasėje tuomet sėdi tie, kurie atsibudo prieš 2 valandas, ir tie, kurie iš lovos išsirideno prieš 20 minučių – ir vistiek kažkaip spėjo ateiti.

Bet pandemija pakeitė viską ir tapo mokslininkų svajonių išsipildymu. Ciuricho universiteto mokslininkai pasinaudojo pandemijos režimu kaip eksperimentinių sąlygų atkūrimu. Jie apklausė daugiau nei 3600 vidurinės mokyklos mokinių ir išsiaiškino, kad besimokydami namuose mokiniai miegojo vidutiniškai 75 minutėmis ilgiau. Dėl to jie vartojo mažiau kavos, energinių gėrimų ir alkoholio. Mokiniai jautėsi geriau, turėjo daugiau laiko sau, geriau išnaudojo dienos laiką.

2017 metais buvo atliktas panašus tyrimas. Tą kartą irgi nustatyta, kad namie besimokantys mokiniai miegoti eina 15 minučių vėliau ir keliasi 90 minučių vėliau. Taigi, gauna 75 minutėmis daugiau miego.

Kai kurie ekspertai mano, kad mokyklos turėtų atsidaryti 10-11 valandą ryto. Mokslininkai mano, kad tai leistų mokiniams geriau jaustis, padėtų mažinti stresą. Šis naujas tyrimas tokių rekomendacijų nepateikia, tačiau rodo, kad net ir su vienišumu susiduriantys mokiniai, kurių socialiniai ryšiai yra išplėtoti mokykloje, geriau jautėsi išsimiegoję.