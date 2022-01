Saulės pritemdymas yra radikali idėja. Į vidurinę Žemės atmosferos dalį būtų pasiųsta didelis sieros dalelių kiekis. Jos atspindėtų daugiau Saulės spinduliuotės ir Žemėje taptų vėsiau. Klimato kaita yra susijusi su šiltnamio efektu – Žemę pasiekę Saulės spinduliai čia įstringa dėl atmosferoje esančių dujų (anglies dioksido, metano). Žmonija galvoja, kaip tai kontroliuoti valdant taršą. Sumažinus teršalų kiekį atmosferoje, pavyktų atsikratyti daugiau nuo Žemės atsispindėjusios Saulės spinduliuotės – ir klimatas šiltų lėčiau. Saulės pritemdymo idėja yra kitokia – norima sumažinti Žemės paviršių pasiekiančią šilumą.

Atvirame laiške, kurį pasirašė Nyderlandų, JAV, Pietų Afrikos Respublikos, Vokietijos, Australijos, Slovėnijos ir kitų šalių mokslininkai, raginama atsisakyti šios idėjos. Teigiama, kad tokio tipo inžineriniai darbai Žemės atmosferoje vyktų neteisingai ir neefektyviai. Mokslininkai mano, kad Saulės pritemdymas stipriai pakenktų kai kuriems regionams. Pavyzdžiui, Pietų Azijoje ir Vakarų Afrikoje pasikeistų musonų sezonas.

Saulės pritemdymas išvis gali turėti didžiulių pasekmių lietui, kuris laisto milijonus žmonių maitinančius laukus. Mokslininkai taip pat prognozuoja, kad sieros dalelių purškimas džiovintų ir Amazonės regioną. Ir taip, laiško autoriai pripažįsta, kad kai kurie kiti regionai džiaugtųsi retesnėmis sausromis – tačiau pavojai yra didesni už privalumus.

Beveik visi mokslininkai pripažįsta, kad žmogaus veikla sukelia klimato kaitą. Taigi, būtina mažinti taršą. Jei Saulės pritemdymas veiktų, žmonės turėtų mažiau motyvacijos kovoti su klimato kaita kitais būdais, o juk atmosferos tarša turi ir kitų neigiamų padarinių – ji tiesiogiai keičia vandenynų cheminę pusiausvyrą. Galiausiai, sieros dalelių purškimas turėtų vykti reguliariai, o jam nutrūkus Žemę ištiktų katastrofiškas temperatūros šuolis.

Taigi, mokslininkai ragina šalis, Jungtines Tautas bei kitas organizacijas neskirti per daug dėmesio Saulės pritemdymo idėjai. Ji gali sukelti tragiškus orų pokyčius ir nepadėtų kovoti su oro tarša. Be to, tokius inžinerinius darbus būtų sunku koordinuoti, o staigus jų nutraukimas būtų labai pavojingas.